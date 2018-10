Morales en el Día de la Descolonización: Los indígenas nunca más vivirán sometidos



12/10/2018 - 10:17:22

La Paz, (ABI).- El Gobierno celebró el viernes el Día de la Descolonización junto a representantes de las naciones y pueblos originarios de Bolivia que se congregaron en la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Evo Morales ratificó que los indígenas nunca más vivirán sometidos.



Esta fecha coincide con el inicio de la dominación española tras su llegada al continente antiguamente denominado Abya Yala, el 12 de octubre de 1492.



Después de más de 500 años del dominio colonial, pasamos "de la resistencia a la tomar del poder como hijos de esta Madre Tierra y como dueños milenarios de nuestro continente, antes llamado Abya Yala (...). En Bolivia hemos cumplido con ese compromiso, el movimiento indígena, los movimientos sociales, hemos recuperado el poder político para toda la vida", manifestó Morales.



El mandatario aymara, rodeado por representantes de una treintena de naciones y pueblos originarios, aseguró que los indígenas nunca más serán "inquilinos" en su propia tierra y que sus derechos están garantizados en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que en 2009 dejó en el pasado a un país republicano colonial.



En su mensaje, Morales enfatizó que el Gobierno está empeñado en desarrollar y fortalecer al movimiento indígena y reivindicar su cultura, sus conocimientos, sus lenguas y su participación en las decisiones políticas, económicas y sociales del Estado.



"El movimiento indígena, en Bolivia en particular, no es discriminador, no es racista, no es excluyente", agregó, al recordar que hasta hace unos años el 12 octubre era denominado como el "Día de la Raza" que figuraba -a su juicio- una estructura de dominación de clases.



"¿Acaso dijimos hermanas y hermanos nacionalizar el gas, el petróleo, Entel (telecomunicaciones), nacionalizar solamente para el movimiento indígena, solamente para los obreros? Hemos luchado para nacionalizar los recursos naturales para todos los bolivianos y bolivianas", argumentó Morales al destacar que el proceso de descolonización que impulsa el Gobierno implica lograr la soberanía de Bolivia frente a potencias como Estados Unidos.



En ese marco, el jefe de Estado manifestó que ya no son tiempos para lamentarse, sino para reflexionar y potenciar el desarrollo boliviano desde las raíces indígenas del Estado.



En Bolivia "ya hemos empezado con el Estado Plurinacional y nuestro deseo es tener una América Plurinacional, un continente plurinacional, es el próximo paso", concluyó.



En la celebración del Día de la Descolonización en la Casa Grande del Pueblo también participaron dirigentes de organizaciones indígenas de varios países de la región.