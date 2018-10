Su WhatsApp corre peligro si no lo actualiza ahora mismo

12/10/2018 - 09:38:36

En las versiones no actualizadas de la popular red social de mensajería WhatsApp existe un fallo de seguridad que permite a un "hacker" potencial acceder a la cuenta de un usuario a través de una videollamada si el destinatario la contesta.



Este miércoles, WhatsApp aseguró que solucionó el fallo a principios de octubre, según Reuters. Por lo tanto, para blindar la cuenta ante el eventual ciberataque es necesario actualizar la aplicación.



Un empleado de WhatsApp familiarizado con el tema señaló a Reuters que no había pruebas de que "hackers" hayan explotado el error para lanzar ataques.



Fueron los investigadores del equipo de seguridad Project Zero de Google los que descubrieron esta vulnerabilidad en agosto e inmediatamente la reportaron a la compañía. El fallo afectó a usuarios de iPhone y Android.