38 hectáreas del bosque y fauna única, el precio de la expansión de una base de EE.UU. en Polonia



12/10/2018 - 09:23:25

RT.- El cuerpo de ingenieros del Ejército de EE.UU. en Europa publicó en septiembre una licitación para la tala de bosques en Polonia en las inmediaciones de la base aérea de Powidz para construir en el lugar nuevas instalaciones militares. Los trabajos, acordados con el Ministerio de Defensa polaco y el Comité de Inversiones de la OTAN, afectarán una zona boscosa de 38,18 hectáreas, equivalente al tamaño de 53 campos de fútbol.



La construcción de nuevas instalaciones cerca de la base militar de Powidz tiene como objetivo ampliar las capacidades del Ejército estadounidense en la región. Según el documento, las instalaciones que deben construirse están destinadas a desarrollar "las capacidades de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para mejorar la seguridad en Europa". De acuerdo con el presupuesto militar de EE.UU. para 2019, el Pentágono asignó 140 millones de dólares para la construcción de instalaciones y la compra de tierras en Polonia. De este monto, 87 millones se destinarán a los trabajos en el área aledaña a la base de Powidz.

Imagen Ilustrativa Polonia, dispuesta a pagar 2.000 millones de dólares por una base militar de EE.UU. en su territorio



El proyecto conjunto de Polonia y EE.UU. para expandir la base militar de Powidz es parte de la Iniciativa Europea de Reaseguro, lanzada en 2014 por la Administración del expresidente de EE.UU., Barack Obama, con el objetivo fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas del país en Europa para contrarrestar a la supuesta "amenaza rusa".

Una excepción para el Pentágono



Sin embargo, la construcción de nuevas instalaciones será perjudicial para el medio ambiente de la zona. El proyecto implica la tala de bosques protegidos por el proyecto europeo Natura 2000, cuyo objetivo es conservar especies raras de animales y aves y sus hábitats.



Al mismo tiempo, el documento establece que, aunque ese proyecto prohíbe la tala de árboles, se hará una excepción para los implementadores del contrato del Departamento de Defensa de EE.UU. En particular, el jefe de la agencia regional de protección ambiental de la ciudad de Poznan levantó la prohibición de destruir nidos de aves.



Además, el documento señala que la "seguridad pública", para la cual supuestamente se están construyendo los nuevos complejos, es mucho más importante que la protección de aves y hábitats raros. "Los intereses públicos clave mencionados anteriormente incluyen la seguridad pública, cuya protección debe considerarse una prioridad más alta que el objetivo original de protección de la naturaleza en el área de cobertura del programa Natura 2000", destaca el documento.

"El conflicto entre Polonia y la UE está creciendo"



Oksana Petróvskaya, experta del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, cree que la Unión Europea podría protestar por la deforestación en el área protegida, pero Varsovia puede hacerle caso omiso. Según Petróvskaya, no es la primera vez que Varsovia entra en conflicto con Bruselas por cuestiones ambientales.



Por ejemplo, en abril de este año el Tribunal Europeo dictaminó que el Gobierno polaco había violado la legislación ambiental de la UE cuando permitió la deforestación a gran escala en el bosque de Bialowieza, el mayor bosque virgen del continente, que está incluido en el Fondo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.



"En este caso, los polacos no se detendrán ante nada, ya que las autoridades polacas tienen en cuenta los programas medioambientales europeos, pero a menudo los ignoran. El conflicto entre Polonia y la Unión Europea está creciendo, y los polacos ven un apoyo en EE.UU. y en las tropas estadounidenses y, lo que es más importante, en la presencia de EE.UU. en Polonia", dijo la experta a RT.