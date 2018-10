Michael se debilita en el mar tras arrasar en las costas de EE.UU.



12/10/2018 - 09:13:27

VOA.- El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó el viernes que la tormenta Michael se debilitó hasta convertirse en un fenónomeno "post-tropical" en la medida que se alejaba del territorio de Estados Unidos, donde dejó al menos siete muertos y destrucción.





DEVASTATING....That's the best way to describe the destruction left behind by Hurricane Michael at Tyndall Air Force Base in Florida. Our thoughts and prayers are with everyone who was in the path of the hurricane. #hurricanemichael #hurricane pic.twitter.com/Gf0nBDgKrm