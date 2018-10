Argentina vence a Irak con una goleada en Arabia Saudí



12/10/2018 - 08:27:58

La Razón.- La selección argentina, sin su astro Lionel Messi, goleó con comodidad a Irak 4-0 en un amistoso jugado este jueves en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd, en Riad, previo al superclásico sudamericano con Brasil el martes próximo.



A los 18 minutos, el delantero del Inter Lautaro Martínez anotó de un cabezazo que venció la valla de Jalal Hassan, tras recibir un centro de Marcos Acuña.



Roberto Pereyra (Watford FC), ingresado tras el entretiempo en reemplazo de Rodrigo de Paul, definió a los 53 minutos, de un remate de derecha desde el centro del área, luego de una asistencia de Paulo Dybala.



A los 82, fue el defensor Germán Pezzella (Fiorentina), quien ganó en el área y de cabeza desde el lado izquierdo conectó luego recibir un pase de cabeza de Eduardo Salvio, tras un tiro de esquina.



Sobre la hora, 90+2 Franco Cervi (Stuttgart) marcó el 4-0 definitivo con un fuerte remate con la izquierda desde la izquierda.



Para los cuatro goleadores, fue su primer tanto con la camiseta albiceleste.



Sin sus figuras históricas y en una noche calurosa, de más de 30 grados centígrados, los argentinos dominaron el escenario sin apretar el acelerador pero con algunas pinceladas y buenas jugadas en los avances colectivos.



En la primera etapa, algunos tiros al arco, de Acuña, de Paulo Dybala y de Franco Vázquez insinuaron alguna emoción en un período que pasó sin pena ni gloria, si no fuera por el justo gol de Martínez. Dybala tuvo otra ocasión de marcar al 57, con un fuerte remate desde fuera del área, enviado al corner por el arquero iraquí.



Nada pudo hacer el modesto equipo de Irak. Un zapatazo del capitán iraquí Ali Adnan a los 13 minutos que se fue por arriba del travesaño fue de lo poco peligroso en la primera parte. Algún remate al arco y pocos avances, no lograron molestar al regresado arquero argentino Sergio Romero.



El partido marcó el retorno al arco albiceleste del histórico "Chiquito" Romero, que no pudo jugar el Mundial de Rusia-2018 por lesión y volvió a ser convocado por el entrenador interino Lionel Scaloni, que reemplazó al DT Jorge Sampaoli tras la decepcionante actuación mundialista de la selección de Messi.



Para el primer amistoso, Scaloni dejó afuera del banco de suplentes al defensor Nicolás Otamendi, a Nicolás Tagliafico, Rodrigo Battaglia y el delantero del Inter Mauro Icardi, y prefirió reservarlos para enfrentar el martes a Brasil, que jugará con sus figuras.



Amistosos sin Messi



Para este ciclo temporario, Scaloni dejó de lado a la mayoría de los jugadores históricos, descartados por edad o por rendimiento, e incorporó una tanda de nombres nuevos con proyección al Mundial de Qatar-2022.



De todos modos, las puertas de Argentina siempre estarán abiertas para el astro del Barcelona, según deslizó el entrenador interino Scaloni, que tampoco convocó a Sergio Agüero (Manchester City) ni a Angel Di María (PSG) ni a Gonzalo Higuain (AC Milan).



La anterior gira por Estados Unidos, debut de la nueva Argentina sin Messi, había arrojado un triunfo ante Guatemala 3-0 y un empate frente a Colombia 0-0.



Alineaciones:



Argentina: Sergio Romero - Fabricio Bustos (Walter Kannemann, 75), Germán Pezzela, Rodrigo Funes Mori, Marcos Acuña - Leandro Paredes (Franco Cervi, 60), Maximiliano Meza (Santiago Ascacibar, 46), Rodrigo De Paul (Eduardo Salvio, 46) - Paulo Dybala, Franco Vázquez (Roberto Pereyra, 46), Lautaro Martínez (Giovanni Simeone, 57). DT: Lionel Scaloni.



Iraq: Jalal Hassan - Alaa Ali Mhawi, Mustafa Nadhim, Ahmad Ibrahim (Mahdi Kamel, 57), Ali Faez (Rebin Sulaka, 77) - Ali Adnan (Hussam Kadhim, 68), Osama Rashid - Amjad Attwan Kadhim, Bashar Resen (Mazin Fayyadh Ajeel, 70), Ahmed Yasin (Mohanad Ali Kadhim Alshammari, 46), Justin Meram (Hussein Ali, 46). DT: Srecko Katanec.