Loayza: Nadie se va, Marcelo Claure se queda



12/10/2018 - 08:26:42

Página Siete.- “Nadie se va. Marcelo Claure se queda”, enfatizó ayer Guido Loayza, presidente de Bolívar, quien el fin de semana se reunió con el titular de BAISA, en Estados Unidos.



Loayza resaltó que en el encuentro “se analizaron temas del club, temas de fútbol y administrativos. No hablamos de presupuesto para el próximo año”. El directivo bolivarista se encontró en Kansas City con Martín Claure, vicepresidente de BAISA, y Dardo Gómez, gerente general de la financiadora del club.



El titular bolivarista no descartó que en 2019 haya un recorte presupuestario. “Es posible, pero no hablamos de eso”, dijo.



¿Se habló de la construcción del estadio de Bolívar? “No sabemos. Estamos trabajando. No hay definición todavía”, aseguró el dirigente que resaltó una de las conclusiones de la reunión dejó: “Bolívar está mejor en todos los aspectos”.



Plantel



El arquero titular de Bolívar, Fernando Laforia, identificó ayer que la falta de volantes de contención da lugar a que el equipo quede más expuesto en la última línea. El golero dijo que ese es uno de los puntos débiles que tiene el equipo, que hasta la anterior jornada del torneo Clausura recibió 30 goles en 14 fechas.



Pedro Azogue y Leonel Morales, quienes cumplían esa función a principios de este semestre, se encuentran lesionados y su vuelta a la práctica activa se producirá recién en el segundo trimestres de 2019. “Los volantes de contención que teníamos están lesionados y tienen para mucho tiempo de recuperación. Tenemos jugadores de buen pie en el medio, pero no son de contención”, mencionó Laforia.



El guardameta recordó que es muy fácil criticar a la última línea o a su persona y agregó que, “era muy fácil echar la culpa a los de atrás, nosotros los arqueros somos los últimos que tenemos que dar la solución al equipo y a veces es difícil porque te llegan mucho. Nos falta jugadores para marcar y hay que estar atento porque al ser un equipo grande salimos a proponer y quedamos muy expuestos”, remarcó.



Laforia comenzó a trabajar desde el pasado martes de manera liviana.