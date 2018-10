DT y jugadores niegan peleas y camarillas



12/10/2018 - 08:25:14

El Día.- Al unísono y retando a las voces contrarias, los jugadores de Destroyers y el propio entrenador Cleibson Ferreira, volvieron a negar “camarillas” dentro del plantel como también peleas que se hubieran producido entre dos jugadores, explicando que los malos resultados son producto del bajón individual y colectivo en el campeonato Clausura de la División Profesional.



Camarillas y peleas. Ante varios medios en su sede del km 7 al norte, el entrenador Cleibson Ferreira reiteró que hubieran “grupos y camarillas” que le estén haciendo daño al equipo.



"Hemos hablado con todo el plantel, analizando lo que pasa que son cosas internas, pero no hay grupos o camarillas, solamente que hay un bajón y eso es lo que vamos a hablar con la directiva", dijo.



Por su lado, Jefferson Tavares manifestó: "La dirigencia no viene por acá, no sabe lo que ocurre, si hay algún roce eso queda en los entrenamientos y es normal, todos nos llevamos bien", indicó.



Tras el entrenamiento de ayer en la mañana, hubo una prolongada reunión entre el plantel y jugadores pero sin ningún dirigente, luego de a poco los jugadores fueron retirándose pero muchos con caras adustas, como una muestra que el clima no es de los mejores.



Viaje. Según el cronograma elaborado, el plantel profesional compuesto por 19 jugadores, más el cuerpo técnico y un dirigente, viajará hoy a las 20:30 a Cochabamba vía terrestre.



En el Valle realizará un entrenamiento y permanecerá allí hasta el domingo cuando en horas de la mañana emprenderá viaje a Oruro para sostener el partido ante San José el domingo.



Al respecto Jefferson Tavares indicó que pese a que es complicado por el rival y la altura, la mentalidad del equipo es sumar la victoria o al menos un empate.