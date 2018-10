Wilster termina el receso y vuelve al entrenamiento, pero sin los titulares



12/10/2018 - 08:24:06

Los Tiempos.- El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, decidió terminar las vacaciones que tenía el plantel y volver a los entrenamientos desde ayer, aunque no retornaron todos a las prácticas. Faltaron parte de los titulares.



La noticia la dio a conocer el presidente de la institución aviadora, Gróver Vargas, ayer por la mañana, cuando indicó que el 90% del equipo retornaría a los entrenamientos; sin embargo, sólo se trataba del 53%, porque no fueron parte del ensayo Arnaldo Giménez, Alejandro Melean, Alex da Silva, Juan Pablo Aponte, David Díaz, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo, Gabriel Ríos, Cristian Chávez y Lucas Gaúcho



Tampoco estuvieron presentes los jugadores que fueron convocados a la selección mayores: Carlos Melgar y Ronny Montero; además de Martín Barrón, Sebastián Galindo y Josué Mamani, que se entrenan con la preselección nacional Sub 20.



Entre los que sí fueron convocados para volver a los entrenamientos se encontraban Serginho y Ricardo Pedriel, que requieren mayor atención física porque se recuperan de diferentes lesiones.



Junto con ellos ayer trabajaron Alex Arancibia, Pablo Laredo, Óscar Vaca, Ezequiel Padilla, Marcelo Bergese, Yerko Vallejos, Sebastián Reyes, Marco de Lima, Osvaldo Nova, Edward Zenteno, Shelton Cordero, Óscar Paz, Fernando Castellón, Iván Peredo, Miguel Bengolea y Jorge García.



La noche del domingo el plantel fue licenciado por seis días de acuerdo a un comunicado oficial, que señalaba: “Se informa que el equipo retornará a las prácticas el día domingo 14 de octubre a las 9:00”.



Sin embargo, de manera sorpresiva ayer se conoció que parte del equipo volvía a los entrenamientos, además bajo el mando del director técnico Álvaro Peña, quien llegó ayer a Cochabamba.



Cerrar el capítulo



“No me gusta la polémica, no vamos a hablar más del tema, pero lo que sí voy hacer es hablar con ambas partes para tranquilizar el barco”, dijo Gróver Vargas, presidente del club Wilstermann, respecto el cruce de palabras a través de la prensa entre el vicepresidente ejecutivo de la institución, Renán Quiroga, y el director técnico Álvaro Peña.



Para el titular de la institución aviadora no debe considerarse este tema como un problema, porque a su criterio el momento deportivo e institucional que atraviesa el club Wilstermann, es uno de los mejores.



“Me da pena que por un tema así se haya hecho un problema tan grande, créanme que estoy poniendo solución al tema. Creo que estos días voy a poder dar vuelta a la página, porque este no es un problema mayor, sino malos entendidos, que pueda desestabilizar todo lo bueno que estamos haciendo”, manifestó Vargas, a tiempo de indicar que el plantel debe concentrarse en la búsqueda del bicampeonato.



“Los jugadores sueñan con el bicampeonato. Cuando hablo con ellos me dicen que quieren hacer historia”, aseguró Vargas.







TODO FUE POR UNA APUESTA



Tanto el presidente del club, Gróver Vargas, como el técnico Álvaro Peña, señalaron que la cantidad de días de receso se generó por una apuesta que hicieron el estratega y los jugadores.



“Los jugadores me apostaron que iban a meter tres goles y claro que acepté, porque les soy sincero, no pensé que íbamos a ganar por 0-3, pero ahí está la confianza que ellos tienen”, manifestó Peña.



Mientras que Vargas, señaló que Peña le había comentado sobre la apuesta y los pormenores. “Bueno, le dije perfecto, yo te apoyo, no tengo problema, la cuestión es no hacer quilombo mayor del tema”, dijo Vargas.