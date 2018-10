Peña da paso atrás y Vargas busca paz



12/10/2018 - 08:22:07

Opinión.- Tres días antes de lo manifestado por el comando técnico y con la presencia de 28 jugadores, entre alternos y juveniles, Wilstermann cortó el receso y retomó las prácticas ayer en su recinto deportivo de Alalay, bajo las órdenes de su entrenador, Álvaro Peña. Entre los convocados, estuvieron presentes los nacionales Óscar Vaca y Ricardo Pedriel, y el brasileño Serginho. Los tres jugadores vienen dejando atrás diversas lesiones.



El presidente del club, Gróver Vargas, anunció ayer que la situación problemática “ha llegado a su fin” y que seguirá “empeñándose arduamente para mantener la paz y la tranquilidad” en la institución roja. El máximo dirigente del Aviador evitó realizar mayores valoraciones sobre el tema.



A principios de la semana, Peña anunció que los jugadores le “ganaron una apuesta”, por lo que, tendrían seis días de descanso para “potenciar el entrenamiento afectivo” de los jugadores.



Poco después, el vicepresidente Ejecutivo de Wilster, Renán Quiroga, expresó su “molestia y total desacuerdo” con una medida que “ya generó la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana”.



Durante un viaje a Santa Cruz, Peña señaló el miércoles: “No me aferro al cargo. Hay dirigentes que siempre buscan lo negativo, sin sentido”.



Ayer, Vargas puso paños fríos a la situación y aseguró que “como presidente”, pondrá “orden desde adentro del club”. “Este es un momento hermoso para Wilstermann. Somos los vigentes campeones, estamos a un punto del líder The Strongest. Falta poco para estar otra vez en la Copa Libertadores de América, el equipo está jugando bien y ganando. Seguimos trabajando arduamente para el crecimiento de la institución. Así que no hay lugar para conflictos”, aseveró.



El equipo realizó su práctica en la cancha principal de su complejo de Alalay. Los arqueros presentes fueron Osbaldo Nova y Álex Arancibia. También, estuvo presente Edward Zenteno. Asimismo, formaron parte de la sesión Marcelo Bergese, Ezequiel Padilla, Yerko Vallejos, Sebastián Reyes y Pablo Laredo, entre otros.



El resto de la plantilla titular aún no se sumó al trabajo. Tres jugadores tienen un permiso especial y están en sus países de origen por “temas personales”. Son el brasileño Lucas Gaúcho, el argentino Cristian el Pochi Chávez y el uruguayo David Díaz. Los demás todavía “gozan” de jornadas libres “controladas” hasta el domingo, según la planificación del comando técnico.



Vargas acotó que los sueldos con el primer plantel “están al día” y hay un “plazo consensuado hasta la próxima semana” para cancelar la deuda desde agosto con Peña y sus colaboradores.