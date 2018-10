Universitario con presente incierto



12/10/2018 - 08:19:25

Correo del Sur.- En incertidumbre, así está el presente del plantel de Universitario, que ayer no entrenó, le deben tres meses de sueldo y hubo versiones contradictorias.



Ayer, la “U” vivió una jornada irregular. Tenía programado entrenar por la mañana en el óvalo del estadio Patria, pero no lo hizo. La plantilla se trasladó al gimnasio de ese escenario deportivo, pero tampoco realizó ninguna labor.



Versiones extraoficiales señalaban que el equipo había ingresado en paro por el impago de sueldos. La pasada semana se les canceló el 50% de junio y estos días debía completarse el otro porcentaje, algo que no pasó.



Por la tarde, el dirigente Teddy Paniagua, representante en el directorio del sector administrativo, anunció que tratarían de solucionar esta situación tras una reunión con el gerente general y el capitán del equipo, Jorge Cuéllar.



Sin embargo, horas después de lo anunciado, Paniagua apagó su celular y ninguno de los otros miembros del directorio atendió el llamado de este medio. El “Toro” Cuéllar tampoco quiso declarar.



Fuentes cercanas al equipo explicaron que el plantel no entrenó ayer por la lluvia caída en horas de la madrugada y parte de la mañana, que impidió el préstamo del principal campo deportivo de la Capital, algo que habitualmente sucede en situaciones como ésta.



Esa misma fuente aseguró que el equipo no ingresó en paro y que hoy acudirán al lugar y horario de entrenamiento programados a principio de semana: la cancha auxiliar del estadio Patria, a partir de las 10:00.



Sin embargo, confirmó que sí existe molestia dentro del plantel por los plazos incumplidos y que exigirán mayor seriedad y fechas para el pago de los salarios devengados antes de tomar alguna medida de presión.



Con esto, la actualidad del club estudiantil es toda una incógnita. ¿Entrenará hoy?, ¿los jugadores entraron en paro? o ¿todo está en orden?, son dudas que podrían resolverse esta jornada en el campo de juego, toda vez que la dirigencia volvió a desaparecer.



El “docto” marcha último en la tabla del punto promedio y está en zona de descenso directo.