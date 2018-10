Pompeo: La Siria destruida no recibirá ni un dólar de EE.UU. hasta que no expulse a Irán

11/10/2018 - 18:31:28

RT.- Washington ha expresado la negativa de prestar cualquier asistencia financiera para la reconstrucción de Siria mientras las tropas iraníes estén presentes en el territorio del país árabe, ha afirmado este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.



"La responsabilidad de expulsar a Irán del país recae en el Gobierno sirio, que es el responsable de su presencia allí", dijo Pompeo en un discurso en el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional de EE.UU. en Washington.



"Si Siria no asegura la retirada completa de las tropas respaldadas por Irán, no recibirá ni un solo dólar de EE.UU. para la reconstrucción", afirmó Pompeo.



Hablando ante un grupo proisraelí, Pompeo prometió seguir adelante con la iniciativa del presidente Donald Trump de aumentar la presión contra la nación persa, imponiendo "algunas de las sanciones más duras de la historia", recoge AFP.



A finales de septiembre, el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, afirmó en la sede de la ONU en Nueva York que Washington "no va a irse mientras las tropas iraníes estén fuera de las fronteras de Irán".



Por su parte, el presidente de la República Islámica, Hasán Rohaní, en una entrevista con el canal de televisión estadounidense NBC, afirmó que Irán tiene la intención de mantener su presencia en Siria hasta que los grupos terroristas que operan en ese país árabe sean completamente derrotados.



"Nuestra presencia en Siria solo tiene que ver con la voluntad del Gobierno sirio", dijo Rohaní.



Actualmente en suelo sirio se encuentran alrededor de 2.000 soldados de EE.UU. Las fuerzas especiales estadounidenses han estado allí desde el 2014, bajo el pretexto de luchar contra el Estado Islámico en el noreste del país.



Los estadounidenses están trabajando para establecer estructuras gubernamentales alternativas en los territorios recuperados del EI y han atacado a las fuerzas gubernamentales sirias en múltiples ocasiones.



Damasco condena la presencia de las tropas de EE.UU. en su territorio y la tacha de "ocupación ilegal" y ha prometido eliminarlas por la fuerza si es necesario. Mientras tanto, las tropas iraníes y rusas cuentan con la autorización del Gobierno sirio para estar en territorio del país con el fin de luchar contra el terrorismo.



En septiembre pasado, altos cargos del Departamento de Estado de EE.UU. revelaron a medios estadounidenses que Donald Trump habría aceptado una nueva estrategia que prevé prolongar la presencia militar de EE.UU. en Siria.