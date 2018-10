Atala Sarmiento enfrenta a fan que comparó Intrusos con Ventaneando



11/10/2018 - 16:29:40

QUIEN.- A casi siete meses de su polémica salida del programa de espectáculos “Ventaneando”, la conductora Atala Sarmiento se sumó el pasado 3 de octubre a la plantilla de conductores de “Intrusos”, programa de Televisa.



Tras su debut en la emisión de espectáculos, surgió todo tipo de comentarios. Seguidores de la reconocida presentadora celebraron que estuviera nuevamente en la pantalla chica y otros criticaron su decisión.



Atala se había mantenido al margen de los comentarios, sin embargo, este miércoles pidió a un usuario de la red evitar comparaciones entre los programas: “En los comerciales le cambié un poco a la pseudocompetencia @IntrusosOf y tienen en “exclusiva” al hijo de Merle Uribe... cuando ya desde ayer estuvo en el inigualable @Ventaneandouno. @DaniBisogno @jimenachoco @mocastaneda @LinetPuente. @Pepillo_Origel @AuroraValle @AtaSarmi”, posteó un televidente.



“Por favor no me incluyas en estos tweets. Sigue el programa de tu preferencia y deja a un lado comparaciones. Cada uno a lo suyo. Antes eras amable conmigo. Si ahora escribes para estas tonterías evítame la pena de bloquearte”, respondió aparentemente molesta Atala.





— Atala Sarmiento (@AtaSarmi) October 11, 2018



Al respecto del ingreso de Atala al programa de Televisa, la propia Pati Chapoy, titular de Ventaneando, declaró : "Hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando, empezando por la productora. Me siento halagada porque, al final de cuentas, es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas".