Captan a Justin en aparente sufrimiento tras ingreso de Selena a psiquiátrico



11/10/2018 - 16:27:59

Quien.- Luego de que todas nuestras ilusiones estuvieran puestas en la relación de Justin Bieber y Selena Gomez en mayo de este año la pareja puso punto final a su noviazgo y unas semanas después él se comprometió y casó con Hailey Baldwin. Hoy existe una nueva esperanza de que al menos sean amigos, y es que después que se dio a conocer que la intérprete de Same Old Love fue internada por una crisis emocional , el también cantante fue captado cabizbajo cuando supuestamente se enteró de lo ocurrido.





De acuerdo con el portal TMZ ayer el cantante fue visto solo cuando salía de la iglesia, -donde por cierto se ha refugiado en los últimos meses- con un semblante evidentemente devastado ante la noticia de que su ex pareja había sido ingresada a un hospital psiquiátrico de la costa este, por una crisis emocional que ya había dado sus primeras señales cuando la cantante dejó sus redes sociales el mes pasado.



En las imágenes aparece Justin solo junto a algunos amigos en los que aparentemente necesitaba refugiarse tras conocer la noticia. Lo que ha llamado la atención a algunos medios de comunicación es que es raro verlo sin su ahora esposa, Hailey, de quien no se ha despegado ni un momento desde que anunciaron su compromiso.





Es notorio que el cantante no se encontraba bien debido a su aspecto físico. Llevaba puesto un hoodie rosa, mientras que su semblante y cabellera era un total desorden.



Por ahora, no se ha dado a conocer la situación de salud de Selena y mucho menos si el cantante se ha pronunciado oficialmente al respecto para hacer públicos sus buenos deseos.