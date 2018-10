Así consiguió Priyanka Chopra que Nick Jonas le diera el anillo de sus sueños



11/10/2018 - 16:22:50

Quien.- Cuando Nick Jonas decidió que había llegado el momento de dar un paso más en su relación sentimental con Priyanka Chopra y proponerle matrimonio , sabía muy bien qué anillo tenía que utilizar al hacerle la gran pregunta si quería recibir un sí como respuesta. O al menos, a qué marca debía pertenecer la joya.



En el poco más de un año que llevaban juntos, la actriz india ya le había dejado claro que su sueño siempre había sido el de poder lucir algún día en el dedo una joya de compromiso de Tiffany.



"Bueno, lo cierto es que le había lanzado alguna directa. Creo que tuvimos alguna conversación al respecto cuando estábamos saliendo y personalmente yo siempre había sentido que tenía que ser de Tiffany", ha confesado ella en una entrevista a People .



Como no resulta difícil imaginar, el responsable de la fascinación que la intérprete siente hacia los joyeros neoyorquinos por excelencia está estrechamente ligada con el séptimo arte.





"Lo supe desde que era una niña. Primero fue "Desayuno con diamantes", que hizo que todas las chicas del mundo quisieran uno y después, por supuesto, llegó "Sweet Home Alabama"".



Finalmente Priyanka tuvo la pedida que siempre había imaginado: siguiendo el ejemplo de Patrick Dempsey en la película protagonizada por Reese Witherspoon, su novio cerró toda una tienda de Tiffany para elegir el anillo, aunque en su caso no estaba acompañado por Priyanka, sino por sus hermanos, a quienes recurrió en busca de asesoramiento.



"Yo no estuve allí. Sus hermanos y él fueron juntos a buscar el anillo perfecto para su futura esposa, o sea, yo", ha revelado.