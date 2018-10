¿Cuánto tiempo deben dormir los niños y cómo ayudarlos a dormir mejor?



11/10/2018 - 16:12:58

El Comercio.pe.- El sueño de mala calidad es un factor en la tasa de obesidad infantil que cada vez es mayor en Estados Unidos.



Esa información proviene del estudio presentado por la Asociación Americana para Investigación Oncológica durante una conferencia especial sobre obesidad y cáncer.





¿Cuánto tiempo, entonces, deberían dormir los niños y cómo se les puede ayudar a dormir mejor por la noche?



El doctor Suresh Kotagal, neurólogo pediatra de Mayo Clinic y especialista en el sueño, dice que los niños de escuela primaria, en promedio, necesitan 9½ horas de buen sueño; hacia la adolescencia, necesitan entre 7 y 8 horas. Pero, ¿qué ocurre cuando no duermen suficiente?



“Una de las cosas que ocurren es el aumento de las hormonas del estrés u hormonas esteroides en el cuerpo; y ¿qué causan estas hormonas? Ganancia de peso”, dice Kotagal.



En ese sentido, el especialista ofrece tres sugerencias fáciles para que los niños duerman bien por la noche.



“Primero, creo que es importante tener una hora relativamente fija de despertarse”, añade. Si un adolescente debe levantarse a las 6 o 6:30 de la mañana para ir al colegio, no lo deje dormir hasta mediodía en los fines de semana.



“Segundo, los niños deben evitar tomar siestas durante el día”, continúa el Dr. Kotagal. Cuando los niños toman siestas durante el día, especialmente los adolescentes, están tomando prestado del sueño nocturno y podrían tener dificultad para conciliar el sueño por la noche.



“Tercero, hacer ejercicio, pues es un tónico increíble para el sueño”, anota el especialista. El ejercicio mejora la función cardiovascular durante el día, aumenta la temperatura corporal y mejora la sensación de bienestar que los niños necesitan.



Además, los vuelve más proclives a quedarse dormidos por la noche. Sin embargo, no se debe hacer ejercicio 2 o 3 horas antes de ir a la cama.