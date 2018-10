La carta viral de un maestro argentino que denuncia que fue despedido por usar un lenguaje inclusivo



11/10/2018 - 15:55:59

Actualidad.- Un profesor ha sido despedido de un colegio católico en Argentina "sin causa" explícita, aunque sospecha, tal y como ha expresado en una publicación de Facebook, que el verdadero motivo ha sido haber hablado "con lxs alumnxs acerca de Igualdad de género, abordando juntxs la reflexión sobre roles y funciones atribuidos a mujeres y a varones en la infancia y la adultez, utilizando palabras como TODES, y otras correspondientes al lenguaje inclusivo".



Como puede verse, el mensaje también está escrito evitando señalar el género de los individuos, en aras del llamado "lenguaje inclusivo", algo que, por cierto, también ha sido objeto de críticas y burlas entre los comentaristas del propio "post".



"Me despidieron irresponsablemente, sin ninguna instancia previa de diálogo, sabiendo incluso que fui padre hace un mes y medio", denuncia el profesor Matías Patinho en su texto, que ya se ha vuelto viral, creando un debate que refleja una fuerte división de opiniones sobre su actuación como docente o sobre la idoneidad de su despido.



El maestro señala en su texto que la forma en la que se dirigía a sus alumnos del Instituto Nuestra Señora de la Anunciación de Tolosa (provincia de La Plata) se ampara en la aplicación legítima de la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, lo cual no evitó que "un grupo de madres y padres de tercer grado" presentara sus quejas al centro educativo, señala. "Supe también que algunas madres apoyaban mi proceder, pero otras escribieron notas a los directivos para comunicarles su disconformidad", aclara Patinho.



El docente afirma que ahora comprende "que se hayan negado" a darle un motivo para el despido: "sería ilegal despedirme por aplicar contenido del diseño curricular". Asimismo, Patinho opina "que este despido se enmarca en un contexto reaccionario" respaldado por "distintos sectores religiosos".



Al final de su "post", el profesor anima a sus lectores a compartir y difundir el texto, "para que no vuelva a pasar y podamos vivir en una sociedad mas justa y menos violenta". Su mensaje concluye con la frase "abajo el patriarcado".