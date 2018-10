Canciller reitera invitación a Chile para reanudar el diálogo



11/10/2018 - 13:13:51

Santa Cruz, 11 oct (ABI).- El Gobierno rechazó el jueves las declaraciones de autoridades de Chile sobre el tema del mar y reiteró su determinación de reanudar el dialogo para resolver temas pendientes, en apego al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



En la víspera, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que su país dialogará con Bolivia si abandona la "absurda" demanda de un acceso al mar con soberanía por territorio chileno en respuesta a una invitación al diálogo de su homólogo, Evo Morales.



"Rechazamos las declaraciones que se han realizado en los últimos días, nosotros estamos abiertos a que continuemos este trabajo, creo que entre ambos países podemos encontrar soluciones beneficiosas para nuestros países", remarcó a contramano el canciller boliviano, Diego Pary, en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Santa Cruz.



El jefe de la diplomacia boliviana dejó en claro que la invitación al Gobierno de Chile, para reanudar el diálogo se enmarca en lo que establece el fallo de la CIJ que, a su juicio, se divide en dos partes: la primera sobre la objeción preliminar que presentó Chile en 2015 y la segunda sobre el rechazo a la obligación de negociar, que fue emitida el 1 de octubre de este año.



Pary recordó que el párrafo 54 del fallo de la objeción preliminar señala que la "Corte concluye que las cuestiones en controversia no son asuntos resueltos por arreglo de las partes o por laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional o regidos por acuerdos o tratados en vigencia".



"¿Qué nos está diciendo con este párrafo la Corte? que el Tratado de 1904 no ha resuelto el diferendo y la controversia que existe entre Chile y Bolivia, es un tema que actualmente está pendiente y lo cual ha sido plenamente ratificado cuando la Corte ha decidido emitir su fallo el 1 de octubre", argumentó.



Asimismo, citó el párrafo 176 del fallo de la CIJ que señala: "no obstante la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo".



"Con esto la Corte tenía dos partes conclusivas, la primera parte en el párrafo 175 nos decía que no existe la obligación de negociar, pero una parte de ese párrafo dice: a la luz de los antecedentes históricos y facticos mencionados anteriormente, la Corte observa que Bolivia y Chile tienen una larga historia de diálogos e intercambios y negociaciones destinados a identificar una solución adecuada a la mediterraneidad de Bolivia, derivadas de la Guerra del Pacífico y del Tratado de 1904", subrayó el Canciller boliviano.



En ese marco, Pary remarcó que existen temas pendientes entre Chile y Bolivia, que deben ser resueltos mediante el diálogo y aseguró que "el pueblo boliviano jamás cesará en su propósito, jamás cesará en ese objetivo de reencontrarse con el océano Pacífico".