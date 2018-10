Rodríguez: No sería necesario volver a la CIJ si Bolivia y Chile encaminan el diálogo

11/10/2018 - 12:57:02

La Razón.- El expresidente y agente de Bolivia para la causa marítima, Eduardo Rodríguez Veltzé, consideró que no sería necesario pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una aclaración de su fallo emitido el 1 de octubre si acaso Bolivia y Chile asumen “un nuevo rumbo de entendimiento”.



Así lo hizo saber en una entrevista con el diario chileno La Tercera, poco después de que el presidente Evo Morales anunciara que evalúa solicitar a ese tribunal internacional una enmienda o aclaración sobre las contradicciones que encuentra en el veredicto sobre la demanda marítima.



“Si Chile y Bolivia asumen un nuevo rumbo de entendimiento, no creo que sea necesario volver a escenarios judiciales”, afirmó Rodríguez Veltzé, tras expresar su confianza en que el diálogo bilateral prospere tras la convocatoria que hizo el presidente Evo Morales mediante una carta enviada esta semana a su homólogo chileno Sebastián Piñera.



“Chile debe responder una propuesta seria y respetuosa. Si mantiene una postura en contrario, deberá ser explícita. Francamente, espero que se abra un nuevo tiempo más constructivo”, afirmó e incluso no descartó el reinicio de relaciones diplomáticas plenas. “Es un escenario posible que podría contribuir significativamente”, dijo.



Consultado sobre las condiciones que Piñera puso para entablar el diálogo bilateral, entre ellas el cumplimiento del fallo y el respeto del tratado de límites de 1904, opinó que ese acuerdo debe ser respetado.



“El Tratado de 1904 no ha sido el objeto del proceso ante la CIJ, está vigente y debe cumplirse por las partes. Esta vigencia no limita el diálogo ni fórmulas de solución que puedan explorarse, tal como Bolivia y Chile lo señalaron explícitamente en varias oportunidades”, opinó.



Morales anunció el envío de la carta a Piñera a principios de semana, tras lo cual el presidente chileno respondió que, en un eventual escenario de diálogo, Bolivia debería renunciar a su "absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena".