Preocupación en Tarija tras decreto del doble aguinaldo



11/10/2018 - 12:26:11

El País.- Se esperaba, pero no por ello dejó de generar malestar en el tejido productivo tarijeño la oficialización del decreto que establece el pago de un segundo aguinaldo a final de este año. El acto solemne estuvo a cargo del presidente Evo Morales, que aprovechó la mañana de movilizaciones por el Día de la Democracia, para confirmar el beneficio que llegará a los trabajadores asalariados en todo el territorio nacional, incluyendo el sector público, normalmente exento de cumplir con las obligaciones laborales que si se imponen a la empresa privada.



Morales alegó que el crecimiento de julio 2017 a junio 2018 – pese a que el decreto que lo institucionalizó habla de anunciar en octubre el crecimiento de referencia anterior a septiembre – había alcanzado el 4,61 por ciento; apenas 11 décimas más que el exigido en la normativa.



En Tarija, sin embargo, el crecimiento 2017 fue de tres puntos negativos, es decir, casi ocho puntos menos que la media nacional debido al impacto que todavía genera la caída del precio del gas y sus consiguientes impactos en la economía departamental. Con todo, las empresas se verán obligadas a pagar el beneficio.



“No estamos en la capacidad de poder pagar, ya lo habíamos anunciado, estamos en una economía decreciente desde hace cinco años y es una pena por todo esto, porque al final de cuentas la sostenibilidad del empleo no se va a dar, más al contrario se va a generar una informalidad laboral y por lo tanto informalidad impositiva y eso es lo que va a pasar en Tarija, se van a cerrar una serie de empresas, lamento mucho que no hayamos pensado en proteger al trabajador sino más bien en buscar medidas políticas“ indicó el presidente de los Empresarios Tarijeños Víctor Fernández.



Dificultades para Tarija



Fernández indicó que asistirán a la Cumbre Nacional de Empresarios convocada para analizar la situación actual antes de la oferta de diálogo realizada por el presidente Evo Morales, sin embargo señaló que es complicado que se pueda afrontar.



El Gobernador Adrián Oliva y el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta, se manifestaron en la misma dirección al señalar que este tipo de medidas deberían tener en cuenta las realidades locales, puesto que no se puede comparar la situación de Tarija, con una economía que arrastra la recesión provocada por la caída del precio del petróleo luego de haber comprometido más de 18.000 millones de bolivianos en proyectos sin el justo respaldo económico.



Por su parte, el dirigente de la Central Obrera Departamental, Walter Aguilera, saludó el beneficio decretado por el presidente como beneficio para los obreros, pero reconoció que Tarija atraviesa por dificultades, motivo por el cual indicó que es preciso que el beneficio llegue sobre todo a las personas que tienen salarios más bajos.



“Para el trabajador es algo positivo, pero ojalá que llegue a los que de verdad lo necesitan, los que menos salario tienen. Los que tienen un salario de 15.000, 20.000, son los que van a festejar, porque ahí se va la pata, y hablamos del espectro político del país. Yo reitero que para los trabajadores muy bienvenido, debería haber un techo, pero quienes van a festejar son los otros – señaló reconociendo las dificultades en Tarija – Seguramente hay ajustes que se van a dar porque el empresario lo ha estado anunciando”.



Reacción nacional

El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde, afirmó este miércoles que su sector no pagará el segundo aguinaldo y aseguró que no temen las consecuencias que les depare el incumplimiento.



Conde lamentó la determinación del presidente Evo Morales de oficializar el pago del beneficio sin tomar en cuenta la imposibilidad de los microempresarios, y hacerlo solo para cumplir con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).



“Queremos ser claros con el Presidente (Evo Morales), no vamos a pagar este segundo aguinaldo, no tememos al Ministerio de Trabajo, no importa lo que vayan a hacer”, expresó el dirigente.



Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente, Horacio Villegas, consideró que el pago del doble aguinaldo en 2018 es igual a desindustrializar Bolivia, ya que se constituye en un “castigo” a la inversión privada y un desincentivo a la producción Hecho en Bolivia, con lo que se agravará el contrabando.



“Se confirma el pago del doble aguinaldo en un contexto de deterioro de la economía boliviana, contracción de la demanda de bienes y servicios, déficit gemelos: comercial y fiscal, la caída de las reservas internacionales netas y alta devaluación de las monedas en Argentina y Brasil que impulsa el contrabando y la informalidad”, dijo.



Empresarios observan, BCB defiende el aguinaldo



Un comunicado de la CEPB recuerda que el pago del segundo aguinaldo beneficiará apenas al 20% de los trabajadores bolivianos y alimentará más al contrabando y el trabajo informal. Los empresarios también observaron que la forma de cálculo para ese beneficio es “inadecuada y distorsiva” porque se basa en un crecimiento promedio sin considerar la situación de las pequeñas empresas, y que su “imposición ciega afecta a los más débiles y vulnerables”.



Por su parte, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, informó el miércoles que el crecimiento del PIB fue impulsado por una dinámica “muy alta” del sector agropecuario y aseguró que la economía boliviana “está travesando un buen momento”, lo que sustenta el pago del segundo aguinaldo este año.