Día Mundial del Huevo: Las bondades de este alimento y las desmitificaciones



11/10/2018 - 12:03:56

El Comercio.- No pesa más de 73 gramos. Y por su tamaño, cabe en la palma de la mano. Sin embargo, el huevo constituye la proteína de mejor calidad. Además, está cargado de vitaminas y minerales. El problema es que sobre este alimento pesan muchos mitos que lo catalogan como enemigo de la salud. Y no es así.



“El huevo tiene grasas principalmente monosaturadas, como las del aceite de oliva y la palta; colina, antioxidantes y 13 de las 14 vitaminas y minerales que el cuerpo necesita”, detalla Sandra Wages Young, nutricionista del Instituto Latinoamericano del Huevo.



Por mucho tiempo, se ha pensado que comer huevo a diario eleva el colesterol en la sangre y que pone en riesgo el corazón. Pero nada más lejos de la verdad. Comer un huevo al día puede, incluso, prevenir algunos tipos de infartos, porque los ácidos grasos insaturados de este alimento limpian las arterias.



Debes saber que el colesterol que navega en tu sangre depende más de tu herencia genética que de las papitas fritas o la yema del huevo. De hecho, la cantidad colesterol que fabricas en el hígado y los intestinos es mayor que la que comes.



“Comer uno o varios huevos al día no incrementa el riesgo cardiovascular. Por el contrario, debido a sus proteínas, es un alimento indispensable para todos. La yema aporta colesterol, proteínas y vitaminas como la D”, expresa el endocrinólogo Jesús Rocca, de la clínica Ricardo Palma.



Otro mito sobre el huevo tiene que ver con las bondades de la clara frente a la yema. Un divorcio que para algunos es irreconciliable. Sin embargo, tales desaveniencias no son del todo ciertas. “La yema contiene 40% de las proteínas del huevo. Además de la gran mayoría de vitaminas y minerales, antioxidantes, colina y grasas monoinsaturadas”, explica Sandra Wages.



BUENO PARA TODOS

El huevo es un alimento tan bondadoso, que ofrece beneficios en todas las edades. “Es excelente para las mujeres embarazadas y las que dan de lactar. También para los niños, cuyo crecimiento es acelerado, porque aporta en la construcción de tejidos nuevos”, refiere la doctora Faviola Jiménez, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición.



Solo toma la precaución de no dárselo a un bebé hasta después de que cumpla 6 meses de edad, porque la clara de huevo tiene una proteína llamada ovoalbúmina que puede desencadenar alergias.



A los adultos mayores le otorga muchos beneficios, porque su proteína tiene un gran valor biológico y les permite conservar masa muscular, les aporta vitaminas y minerales.



También es una gran opción para quienes desean adelgazar, porque la proteína de la yema genera una sensación de llenura. Puedes comer este alimento como un snack de media mañana o media tarde.



Ahora sí, a disfrutar de un gran alimento, de bajo costo y fácil de preparar.