Presidente garantiza integración total de Pando tras años de olvido y exclusión



11/10/2018 - 11:46:38

Cobija, (ABI).- El presidente Evo Morales garantizó el jueves la integración total de Pando con todos los departamentos de Bolivia tras años de olvido y exclusión de ese departamento amazónico, que celebró el 76 aniversario de creación y 116 años de la "Batalla de Bahía".



El jefe de Estado comparó la realidad de esa región del país con lo que acontecía en el pasado, en los gobiernos neoliberales, y demostró con datos que su gobierno impulsó el desarrollo y sobre todo la integración de un departamento que permaneció aislado por decenas de años.



"Después de la fundación del departamento de Pando nunca hubo una política para integrar toda Bolivia y menos la zona amazónica", recordó el Primer Mandatario en la Sesión de Honor que se realizó en instalaciones de la Gobernación.



El Primer Mandatario explicó que tiene muchos datos sobre el desarrollo de pando, entre ellos, el dato de la inversión pública que en 2005, un año antes de su gobierno, fue de 107 millones de bolivianos, contra 853 millones de bolivianos programados para esta gestión.



Pero dijo que el aspecto más importante es la integración de Pando, tomando en cuenta que después de la fundación dela República y después de la fundación del departamento de Pando, nunca hubo una política de inversiones para integrar toda Bolivia y especialmente la zona amazónica con la región del occidente boliviano.



Explicó que los anteriores gobierno no podían planificar el desarrollo y menos la integración porque se necesita mucha inversión y porque "las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales" no generaban crecimiento económica y prácticamente el Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda externa estaban "tas con tas", por lo que no eran sujeto de créditos.



"Ahora va creciendo nuestra economía y es posible garantizar esas inversiones, ustedes saben que hay tramos históricamente olvidados que están en plena construcción, falta un pequeño tramo para integrar totalmente, el Sena y el Choro de 123 kilómetros. Quiero decir que esa inversión está garantizada, con eso prácticamente estamos integrados", refrendó.



El Primer Mandatario dijo que su gran deseo es que el próximo año se garantice la inversión para la construcción de la carretera Extrema-Porvenir, de más de 200 millones de dólares, con lo que Pando estará integrada de este a oeste y de norte a sur.



Dijo que cuando habla de norte a sur se refiere al camino pavimentado desde la frontera con Argentina hasta la frontera con Brasil y de este a oeste el camino de Extrema hasta Guayaramerín.



Afirmó que algunas carreteras forman parte de la Agenda 2025, que impulsa su gobierno, y aclaró que esa propuesta nacional no solamente "es Evo Presidente sino la integración de caminos, también un plan económico para que Bolivia siga creciendo económicamente como lo estamos haciendo hasta ahora", complementó.