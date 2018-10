Yanet García enloquece mostrando sus curvas con ajustados leggins deportivos

11/10/2018 - 11:31:16

El Diario NY.- Con un entallado atuendo, Yanet García mostró sus atributos y dejó a más de uno con el ojo cuadrado.



En una foto publicada este miércoles a través de su cuenta de Instagram, la mexicana de los informes meteorológicos del programa “Hoy”, de Televisa, se muestra con un “outfit” de ejercicio color guinda que dejó ver su bien formada figura, situación que generó cientos de comentarios atrevidos y piropos subidos de tono por parte de sus admiradores en la famosa red social.



“Que cosita tan sabrosa y linda eres”.



“Hermosa. Una gran reina”.



“Preciosa mi amiga. Bendiciones. Buenas tardes princesa”, fueron tan solo algunos de los piropos que le escribieron a Yanet.



Cabe señalar que la joven de 27 años no deja de ser noticia, pues hace tan solo algunos días, la regiomontana causó revuelo al compartir un candente video en el que presumió su prominente trasero mientras sale de una alberca con una diminuta tanga.



Ver esta publicación en Instagram GO CHECK OUT MY NEW YOUTUBE VIDEO 🔥 iamYanetGarcia -NUEVO VIDEO EN MI CANAL DE YOUTUBE - Una publicación compartida de Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 6 Oct, 2018 a las 1:31 PDT