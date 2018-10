Colombia: Once muertos tras deslizamiento de viviendas en Caldas

11/10/2018 - 10:53:04

El Espectador.- El alcalde del municipio, Luis Carlos Betancourt Flórez, confirmó que entre los fallecidos a causa de la emergencia hay cinco niños. Seis viviendas fueron completamente destruidas.

Extraído de Twitter



Alrededor de las 2 de la mañana de este jueves se registró en el área urbana del barrio los Ángeles, en el municipio de Marquetalia, ubicado al oriente del departamento de Caldas, un fuerte deslizamiento de tierra.



Hasta el momento ha sido confirmada la muerte, por lo menos, once personas, según lo indicó el alcalde del municipio, Luis Carlos Betancourt Flórez. “Entre los fallecidos se encuentran cinco niños y eso es lo más duro”, manifestó.



Se estima, según las autoridades, que fueron más de 30 familias las afectadas por el deslizamiento.



Los organismos de rescate se encuentran buscado a tres personas, de quienes no se tiene información desde el momento del derrumbe.



Actualmente, el cuerpo de bomberos está en la zona monitoreando la totalidad de las afectaciones. Hasta ahora se ha reportado la destrucción total de seis viviendas.



Por otra parte, 28 personas fueron rescatadas y remitidas al hospital local debido a las lesiones causadas por la emergencia.



Guido Echeverri, gobernador de Caldas, señaló que a las 11 de la mañana se realizará un Consejo de Gestión de Riesgo para evaluar la situación.



Según informaron medios locales, no se había dado ninguna advertencia o amenaza de riesgo, sin embargo, las fuertes lluvias que se han presentado alrededor del país parecen haber sido la causa del deslizamiento. Recientemente, el Ideam había emitido alerta roja en varios municipios por probables desprendimientos de tierra e inundaciones.