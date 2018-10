La tormenta más poderosa en 50 años golpeó territorio estadounidense



11/10/2018 - 10:07:06

VOA.- Árboles destruídos, vagones de un tren descarrilado y un trailer sumergido son vistos rápidamente tras el paso del huracán Michael en Panama City, Florida, el miércoles, 10 de octubre de 2018.



El gobernador de la Florida, Rick Scott, prometió el jueves un fuerte esfuerzo de ayuda de su administración después de que el estado fuera azotado por el huracán Michael, la tormenta más poderosa que golpeó el territorio estadounidense en 50 años.



Las autoridades dijeron que al menos dos personas perdieron la vida a consecuencia del huracán. Un hombre falleció luego de que un árbol cayó sobre una casa en Panhandle y, según una televisora local, una niña de 11 años murió de forma similar en su casa en el suroeste de Georgia.



El Centro Nacional de Huracanes degradó a Michael a una tormenta tropical el jueves temprano, a medida que avanzaba hacia el norte por Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte hacia Virginia.



Michael tocó tierra como un huracán de categoría 4 el miércoles, derribando árboles y líneas de energía en la región de Florida conocida como Panhandle.



Andrew Lamonica es residente de Panamá City, ciudad turística en la costa noroeste de Florida. "Me alegro de que todavía esté aquí. Me alegro de haber sobrevivido, me alegro de que el auto no fue dañado. Todo estaba cerrado, así que todo funcionó", dijo.



“Desde la parte superior, primero se derrumbó el ático, todo estaba sucediendo tan rápido cuando tocó tierra. Y luego, después de eso, el techo se derrumbó desde la parte superior hasta la parte inferior, así que todo desapareció, pero me alegro de haber salido a salvo porque pensé que me iba a quedar atrapado allí y no puder salir", dijo Rene Scott, otro residente de Panamá City.



El presidente Donald Trump, hablando en un mitin en Pennsylvania el miércoles por la noche, dijo que el gobierno federal está trabajando estrechamente con las jurisdicciones en el camino de la tormenta y que él viajará a Florida pronto.



"Tenemos las compañías eléctricas, miles y miles de trabajadores de la electricidad, la seguirán a medida que avanza. Vamos a seguirla de cerca. Es una situación difícil. Todos trabajan en estrecha coordinación con funcionarios locales. Y yo " Estaré viajando a Florida muy pronto", dijo Trump.



Las inundaciones severas y los daños estructurales son generalizados en las áreas costeras cercanas a donde llegó la tormenta.



Antes de llegar a Estados Unidos, Michael causó destrucción en el oeste de Cuba y partes de América Central. Se han reportado al menos 13 muertes relacionadas con tormentas en El Salvador, Honduras y Nicaragua.