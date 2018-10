El Messigate un modelo de negocios



11/10/2018 - 08:43:01

El Día.- La estrella de Barcelona y de la selección Argentina, Lionel Messi, tiene una imagen a prueba de balas, sigue firmando acuerdos de patrocinio con las mejores empresas y productoras del mundo.



No han dañado su popularidad el haber defraudado a hacienda en España por 4,7 millones de dólares al eludir el pago del IRPF durante tres años (2007, 2008 y 2009), un asunto cerrado pagando una abultada multa y haber podido evitar la prisión.



La compañía "Euroméricas Sport Marketing" en un detallado informe; "Messigate, un modelo de negocios" explicó que esa causa penal no detuvo el modelo económico-financiero de comercialización en el manejo de la venta de los derechos de imagen, los que siguen en manos de su padre, Jorge Messi.



Va reluciendo un hecho "En aquella ocasión la fiscalía en España consideró que el padre de Messi tenía articulado un entramado de empresas en paraísos fiscales para ocultar los ingresos millonarios por la explotación comercial de la imagen del astro. A modo de ejemplo durante tres años, el argentino ingresó en promedio unos $15.57 millones de una veintena de grandes empresas como Banco Sabadell, Telefónica, Danone, Air Europa, Adidas, Pepsi y Konami, entre otros por ese concepto. Pero no abonó la parte que le correspondía de impuestos.



Messi simuló la cesión de sus derechos de imagen a empresas sin actividad en paraísos fiscales como Belice y Uruguay a bajos precios de mercado, luego el modelo tuvo una ruta en donde el dinero circuló por el Reino Unido, Suiza, hoy se estima hay otros países, sin someterse a tributación alguna, habiéndose a la fecha ampliado ese circuito con nuevos resortes como inversiones inmobiliarias, fondo de inversión y donaciones", explicó Gerardo Molina, especialista en Marketing e Imagen Deportiva. En aquel entonces la fiscalía llegó a la conclusión de que Messi no solo ignoraba el tinglado empresarial montado por el padre, sino que nunca fue informado de ello y se limitaba a jugar a fútbol, el jugador declaro: "Del dinero se encargaba mi papá". Fue la estrategia de los abogados para que el dúo obtuviera penas que por el tiempo son excarcelables.



Cada vez más profesional. El informe hace mención que este no es un caso aislado, se detalla que Messi es consciente y sigue un “modelo de negocios” podemos encontrar otra emblemática ingeniería comercial implementada con la declaración de su amigo y empresario argentino Guillermo Marín, encargado de coorganizar y representar a Lionel Messi en partidos amistosos conocidos como el equipo de “los amigos de Messi”, por el cual Marín fue indagado por la justicia española a la cual le admitió que, por cada uno de los seis partidos que jugó en América en 2012 y 2013, la fundación que tiene el futbolista, recibió 50.000 dólares, 300.000 en total (algo más de 266.000 euros). Y, finalmente, cercado por las preguntas de los agentes, concluyó reconociendo que ordenó la remisión de dinero a una cuenta del First Caribbean International Bank de Curaçao.



"Solo en dos partidos que jugó Messi en Colombia le generaron cinco transferencias bancarias a Curaçao (están acreditadas) que superan el millón de dólares. Ese dinero lo transfirió a ese paraíso fiscal, por indicación de Marín, la firma Total Conciertos, promotora de dos encuentros en Colombia y uno en Estados Unidos. Si Marín dijo que él era solo la imagen de esas sociedades y que detrás de ellas hay abogados, "¿a quién representan esos abogados?", se pregunta Molina.



Fuertes y contundentes declaraciones. Euroméricas Sport Marketing detalla paso a paso, cómo los encuentros que debían ser benéficos de Messi como los que disputó en Cancún, Bogotá y Miami en 2012; y en Medellín, Lima y Chicago en 2013.



La razón por la que este asunto lo llevó a un juzgado de Madrid deriva de que la firma Total Conciertos, organizadora de los partidos de Colombia, es la misma que también promovió un concierto del cantante mexicano Vicente Fernández, en el que se sospecha pudo cometerse blanqueo de capitales.



"Yo creo que existe más vigente que nunca el modelo de negocios que constituye un Messigate, que genera evasión de impuestos, y daña la transparencia y la ética en la industria deportiva, tal como marcamos en su momento el circuito del Fifagate", sentenció Molina. Este mes el modelo de negocios y su esquena vuelve a dar señales de vida, tras hacerlo público la empresa Euroméricas Sport Marketing dando a conocer un acuerdo que firmó Messi en 2013 con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, hoy presidente de Argentina, por el cual se lo nombró embajador de los Juegos de la Juventud 2018.



El mismo preveía que su fundación, otra vez aparece como protagonista, recibiría fondos para hacer obras de infraestructura y actividades deportivas a favor de los clubes y los niños más pobres del país, entre otras tareas. En cuanto al argentino su imagen estuvo ausente en la justa deportiva que se encuentra en estos momentos disputándose.