Bolivia avanza a octavos en el vóley de playa femenino



11/10/2018 - 08:39:46

Los Tiempos.- La dupla boliviana María Fernanda Canedo-Nicole Nogales logró inscribir su nombre en los octavos de final del vóley de playa femenino en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, luego de conquistar su segunda victoria ante Congo, ayer.



La pareja boliviana venció ayer por 2-0 a las congoleñas Ania Mianda y Nathalie Kutekemen, con parciales de 21-4 y 21-11.



Las deportistas nacionales señalaron que éste fue el partido más accesible que tuvieron y que mañana (9:00 HB) enfrentarán a Nueva Zelanda por el liderato del Grupo G.



Con la victoria de ayer, el binomio boliviano ya está clasificado a octavos de final.



“Tuvimos la oportunidad de ver a las siguientes rivales, tienen un juego muy similar al nuestro. Creo que estamos listas para el partido”, comentó María Fernanda.



Mientras que Nicole señaló que después viene la “parte más complicada del torneo, porque el que pierde sale de los Juegos; entonces hay que darle con todo”.



La dupla masculina, compuesta por Gustavo Calvo y Carlos Chacón, no tuvo la misma fortuna y ayer sumó su segunda derrota consecutiva tras caer ante Australia por 2-0 (21-19 y 21-17). Con este resultado, Bolivia está prácticamente eliminado del torneo, aunque aún deberá enfrentarse a Brasil el viernes (13:00 HB), por el Grupo H.



La otra buena noticia para Bolivia fue la segunda victoria del equipo femenino de fútbol de salón, esta vez frente a Tailandia, por el grupo C.



Con este triunfo, Bolivia se ubica en la segunda casilla de su serie con 6 puntos, a la espera de qué pueda hacer mañana (15:00 HB) España ante Tonga.



Los goles para Bolivia fueron convertidos por la goleadora de la selección, María Cristina Gálvez (3), además por Fabiana Álvarez (1), Karyne Fernández (1) y Aide Mendiola (1).



El siguiente encuentro de Bolivia es mañana a partir de las 15:00 HB, ante Trinidad y Tobago.



Si mañana Bolivia logra encarrilar una tercera victoria, podría estar asegurando su clasificación a las semifinales como segunda del grupo C.



En las semifinales, los equipos que están a punto de lograr su clasificación son Portugal y Japón.



Todo se confirmará hoy y mañana.







EL SQUASH BUSCA SER DEPORTE OLÍMPICO



REDACCIÓN CENTRAL



El squash pretende sumarse a la familia olímpica y está haciendo todo lo posible para hacer conocer su deporte. En este sentido, organizó una exhibición didáctica y recreativa durante los Juegos Olímpicos de la Juventud en el Parque Tecnópolis de Buenos Aires.



Sin chances de sumarse para el programa de Tokio 2020, la intención es pensar en París 2024 para cumplir el viejo sueño y anhelo de este deporte.



El squash armó una serie de eventos en todo el mundo para visibilizar no sólo el deporte sino las ganas de integrar la familia de los cinco anillos. La intención además de pensar en París es luego de ser exhibición en Buenos Aires llegar a los próximos Juegos de la Juventud en Dakar 2022 como deporte del programa oficial.



“El squash tiene miles de competencias a nivel mundial, pero le falta ser parte de la familia olímpica. Eso es algo que de a poquito, entrando por esta versión juvenil, lo estamos haciendo con los Juegos Olímpicos de la Juventud”, le explicó el organizador de este evento a buenosaires2018.com.



Para la exhibición, la Federación Internacional (WSF) invitó a los 19 mejores embajadores y las 19 mejores embajadoras del squash junior de todo el mundo representado en 28 países.