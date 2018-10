Peña: Si me dicen que me vaya, pues me voy



11/10/2018 - 08:38:14

Opinión.- Después de que parte de la dirigencia de Wilster se molestara por el “receso” del primer plantel tras la victoria ante Blooming, el entrenador Álvaro Peña, que se encuentra en Santa Cruz, declaró que si algún directivo se acerca a decirle que “se vaya”, pues “lo hará”, pero que se preocupen cuando haya resultados negativos.



El Rojo venció de visitante el fin de semana a Blooming y el DT determinó dar descanso a los jugadores hasta el domingo, hecho que causó molestia en los directivos del club, quienes no compartieron la decisión y añadieron que se enteraron de la noticia “por los medios”.



En respuesta, Peña manifestó, a los medios cruceños, que “asume la responsabilidad” y que la determinación la tomó pensando en los jugadores.



“No me voy a aferrar al cargo (...) No busco que me amen o me quieran, solamente que vean los resultados. Tengo contrato hasta diciembre, pero si algún dirigente me dice que me vaya, pues me voy”, dijo Peña, quien añadió que la decisión de parar seis días la sabían los dirigentes, incluido el presidente Gróver Vargas.



“El que ve el trabajo de todos los días soy yo. Hay dirigentes que solamente van dos veces por semana. Lo hice por el tema de las lesiones. Ellos dicen que no hay que pagarles. Cuando se llevan jugadores quién les dice que no lo hagan? Deberían quejarse de lo que paran el torneo por la Selección”.



Asimismo, declaró que la dirigencia “siempre pone excusa” sobre cualquier tema. “Ganamos y ponen de excusa que no hay cochabambinos. No soy formador que entrena al futbolista desde los cinco años. Hago jugar al que tiene condiciones”.



Añadió que no considera que esto sea un motivo para que lo echen, pero manifestó que hasta el momento ningún directivo le habló para renovar su contrato, que termina en diciembre.



“Estamos en octubre y aún no cobramos agosto. El dirigente para hablar tiene que tener fundamentos”.