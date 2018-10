Pacajes se enferma para declarar, no para procesar

11/10/2018 - 08:26:15

El Diario.- Rommel Cardozo, el ciudadano que grabó a la exjuez Patricia Pacajes, cuando esta reveló que el médico Jhiery Fernández fue condenado a 20 años de prisión siendo inocente, lamentó que señalen a la exautoridad como impedida de prestar sus declaraciones en el Ministerio Público, mientras ella continúa iniciando procesos en su contra.



Paola Arias, defensa técnica de Cardozo, manifestó que llama la atención que la exjuez Pacajes, estando internada en el psiquiátrico de Miraflores inicie procesos y denuncias, cuando no puede presentar declaraciones ante el Ministerio Público, por encontrarse con una depresión fuerte.



“Nos llama la atención de que la exjuez no pueda ejercer defensa pero sí pueda realizar denuncias y este tipo de actos en contra de mi cliente”, aseveró Arias.



Cardozo aclaró que Pacajes le inició tres procesos, uno por asociación delictuosa que está abierto en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), otra por amenazas y la última por violencia intrafamiliar en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la zona Sur, donde debe presentarse el próximo martes a prestar su declaración.



DECLARACIÓN



Por otro lado, Cardozo declaró ayer ante el Juzgado Disciplinario Tercero, por el proceso disciplinario que inició ante el Consejo de la Magistratura contra la exjuez Pacajes.



En su declaración, Cardozo ratificó que se hace responsable por el audio, amparado en la Constitución Política del Estado que señala que cualquier persona que tenga conocimiento de un ilícito y no lo denuncia, pasa a ser cómplice.