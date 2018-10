Confirman 9 casos positivos de hantavirus en La Asunta



11/10/2018 - 08:22:16

Página Siete.- Desde el municipio de La Asunta, médicos locales confirmaron ayer nueve casos positivos de hantavirus y declararon alerta sanitaria en las comunidades de esa población, ubicada en los Yungas del departamento de La Paz.



“Se ha confirmado nueve casos positivos de hantavirus, además de un fallecido”, dijo ayer a Página Siete el médico del hospital del municipio de La Asunta, Carlos Tintaya.



Detalló que 17 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron evacuados el pasado fin de semana, “nueve dieron positivo de acuerdo a los resultados análisis de laboratorio”. “Con el fallecido serían 10 casos”, recalcó.



De los nueve contagiados con hantavirus, de acuerdo con Tintaya, uno se encuentra en terapia intensiva y los otros ocho se recuperan en un hospital de Santa Cruz.



Según el médico, un equipo de profesionales de salud se desplazó a dos campamentos en el sector de Puerto Aroma e Incahura para revisar a los soldados. “Hemos tomado muestras a tres de ellos porque tenían dolor abdominal, dolores musculares y articulares. Les hemos tomado muestras y ayer (martes) hemos enviado a Santa Cruz”, dijo.



El galeno añadió que se envió las tres muestras como una medida preventiva. Sostuvo que durante la inspección en los campamentos de los efectivos, no se encontraron restos de heces y orines de ratones. “No se ha encontrado nada, eso nos ha llamado la atención”, sostuvo. Añadió que se informó que una brigada del SEDES ingresará al lugar para tomar muestras.



El SEDES La Paz informó a través de un comunicado que hoy se dará un informe sobre los casos de hantavirus en La Asunta.



El hantavirus es una enfermedad que contraen los humanos al respirar en lugares contaminados por orina, excremento y saliva de los roedores.



Los síntomas de la enfermedad son fiebre, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dificultad para respirar. En las áreas rurales se aconseja no dormir en galpones, según expertos.



En La Asunta se mantienen las campañas para evitar el contagio de este virus en las comunidades. “Se ha instruido a los encargados de los centros de salud que por medios radiales y visitas a las escuelas informen sobre medidas de prevención, como lavados de manos, depósito de basuras con tapa y no dejar comida en recipientes, lavar con lavandina las casas”, detalló Tintaya.



El martes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que un análisis forense confirmó que la intoxicación de 17 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue provocada por hantavirus, que habría sido transmitido por ingestión de agua. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en La Asunta.



“En la autopsia del efectivo que ha fallecido se detectó que la muerte fue por una intoxicación de hantavirus y las declaraciones que se tienen es que han ingerido algún líquido de alguna fuente de la zona que podría estar contaminado con ese mal”, explicó el Ministro de Gobierno, en una conferencia de prensa.



El médico de La Asunta dijo el hantavirus generalmente se contagia a través de alimentos, cuando el ratón hace sus necesidades en el comida y orina en los alimentos que luego son ingeridos por una persona. “También cuando las heces fecales se secan y se convierten en aerosol, y las personas lo inhalan”, añadió.



Según la Organización Mundial de la Salud, la infección se adquiere principalmente a través de la inhalación de aerosoles que contienen el virus, procedente de excretas de roedores infectados. Los roedores Muridae/Cricetidae han sido considerados los reservorios tradicionales de los hantavirus, aunque algunos estudios describen la presencia del virus en una amplia variedad de animales.