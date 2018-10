Desconfían en la independencia del nuevo Fiscal General



11/10/2018 - 07:59:38

El Día.- El electo fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, recibe el apoyo de autoridades de Gobierno, mientras que por otro lado suma críticas y rechazo en la oposición.



Lanchipa fue electo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por más de dos tercios de la votación en una tensa sesión, después de varias semanas del proceso de preselección.



Sin embargo, no logra el apoyo pleno al asumir esta nueva función en el Estado.



Observaciones. Lanchipa fue cuestionado por las autoridades opositoras por una supuesta cercanía de la nueva autoridad electa con el partido oficialista.



El diputado Luis Felipe Dorado, de Unidad Demócrata (UD), lamentó que la nueva autoridad sea cercana al órgano ejecutivo. "Ya sabíamos que venía una autoridad cercana al Gobierno. No estamos de acuerdo a que venga una autoridad del color azul a manejar los derechos de los ciudadanos", manifestó el legislador.



Considera que no habrá independencia de poderes en la justicia. "Es una pena porque escuchamos que recién destacaron la gestión del Fiscal General saliente y que también marcaban la línea de la nueva autoridad", expresó.



Para Óscar Ortiz, senador de UD, la elección de Lanchipa podría tener el fin de proteger a las autoridades nacionales. "El fin de haber nombrado a Lanchipa es, en primer lugar, el de proteger a todas las altas autoridades de gobierno frente a lo que ya se ve, el cambio de gobierno que se viene en las próximas elecciones nacionales; y segundo, en agudizar la persecución política en contra de los que pensamos distinto en el país", señaló Ortiz.



A su turno, el también diputado opositor, Tomás Monasterio, cuestionó el proceso de selección de los postulantes. "El país no tiene un Fiscal General al servicio del pueblo, sino al servicio del presidente Evo Morales y el MAS. Acá no se valoraron méritos, capacidades, experiencia o trayectoria. Lo único que valoraron fue servilismo y funcionalidad política", dijo el diputado.



Defensa. A diferencia de la oposición, desde el MAS, las autoridades destacan la imagen de Lanchipa para asumir el cargo.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que la elección de Lanchipa se dio tomando en cuenta el puntaje que obtuvo durante el proceso de selección. "Se eligió a la nueva autoridad, como se planteó entre los mejores puntajes de los postulantes. No olvidemos que el reglamento es claro y uno de los requisitos fue que los postulantes no pueden tener militancia de ningún partido y eso se cumple en Lanchipa", señaló Montaño.



Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, saludó la designación del nuevo Fiscal General del Estado y pidió un trabajo coordinado para seguir mejorando el sistema judicial. "Saludamos y esperamos que se continúe el trabajo, todo lo bueno que se ha avanzado, se pueda hacer un trabajo coordinado para construir y mejorar la justicia. El doctor Lanchipa es una autoridad totalmente independiente, una persona que por su talla profesional va a mostrar sus cualidades para dirigir una institución de esta naturaleza", dijo.



Trabajo. Ante esta situación, Juan Lanchipa respondió a cuestionamientos de opositores. Dijo que no tiene militancia política y que siempre se condujo con transparencia en su trayectoria desde el cargo más subalterno de la justicia hasta ser presidente del Tribunal Departamental de La Paz.



Reconoció que tiene una amistad con el ministro Héctor Arce, porque fueron compañeros de maestría, pero también tiene ese mismo vínculo con otros juristas como el rector de la UMSA, Waldo Albarracín.



Señaló que una de sus primeras tareas al frente del Ministerio Público será evaluar el trabajo de su predecesor Ramiro Guerrero. "La evaluación de la gestión que está llevando el actual Fiscal General (será la primera tarea), sobre esa línea, que va a ser una línea de base, vamos a estructurar todos los elementos que deben ser remozados, ampliados profundizados o eliminados", mencionó.



Al mismo tiempo, anunció que cambiará a los nueve fiscales departamentales del país e implementará un nuevo modelo de gestión fiscal. Anunció que una vez asuma el cargo presentará el nuevo plan que se aplicará en el Ministerio Público.



Apuntó que hay dos temas urgentes por atender: la corrupción y la retardación de justicia. Se comprometió a trabajar contra esos flagelos y remarcó que no tolerará hechos de corrupción.