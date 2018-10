Amalia Pando cree que Patzi es un dictador como Evo



El País.- La periodista Amalia Pando comparó este miércoles al gobernador Félix Patzi con el presidente Evo Morales, después de que fue echada de la radio de la Gobernación paceña por entrevistar al candidato a la presidencia, Carlos Mesa.



Patzi, mediante una carta, explicó que un espacio de la radio estatal no puede ser usado para “beneficio exclusivo de un candidato” porque “se distorsiona los fines y objetivos institucionales” de la emisora.



Sin embargo, “el día que sea (oficialmente) candidato Patzi también lo vamos a entrevistar y lo vamos a preguntar si hay alguna diferencia entre la intolerancia dictatorial de Evo Morales y la intolerancia dictatorial de Félix Patzi, entre un dictador y monarca ya avezado como Evo Morales y un proyecto de dictador y monarca como Félix Patzi”, manifestó Pando, en su programa radial “Cabildeo”, que aún se transmite por internet.



La periodista consideró que el Gobernador ya no será ninguna opción diferente a Morales tras la decisión que tomó de echar a todo un equipo de prensa sólo por entrevistar a un candidato que no le gusta.



El “despedir a un equipo de prensa por entrevistar a un candidato que a él no le gusta es la demostración de que es tan dictador como Evo Morales. Me apena mucho, porque yo realmente pensé que Patzi podría ser una opción para los sectores indígenas y populares del país”, señaló.



Remarcó que es “muy grave” la actitud de la autoridad departamental e insinuó que podría ser su “sepultura política”.



“Pero bueno pasar de un dictador a otro es como casarse con un marido golpeador, divorciarse de ese golpeador y volver a casarse con otro golpeador, no pues, se suponía que Patzi iba a ser una opción distinta a Evo Morales”, insistió.



Asimismo, reconoció que la sorpresiva determinación del Gobernador afectó a todo su equipo de trabajo porque ahora su “trinchera” se reducirá sólo a internet.



“No podemos decir ‘nos vale’ porque nos afectó dramáticamente, ahora tenemos que empezar de cero porque no todo ciudadano tiene un celular ni tampoco el crédito suficiente para seguir tres horas de programa radial (por internet)”, indicó.



Incluso dijo que al principio no quería creer que fuera verdad la decisión de Patzi porque cuando fue invitada a formar parte de la radio Líder garantizaron su libertad de expresión.

“No lo podía creer, pero ni bien terminó la entrevista con Carlos Mesa, Patzi había decidido acabar con nuestro contrato. Nunca pensé que él tuviera ese grado de intolerancia”, lamentó.



Acciones legales

Pando calificó de ilegal la ruptura de contrato y anunció que se analizará acciones legales contra la Gobernación de La Paz.



“Es una ruptura unilateral e ilegal, estamos viendo con el abogado de Cabildeo, que además es socio de Cabildeo, qué medidas legales vamos a tomar, si es que se puede tomar alguna medida legal”, apuntó.