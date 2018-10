Policía nuevamente agrede a población



11/10/2018 - 07:53:51

El Diario.- En el día en que se conmemoró 36 años de la recuperación de la democracia de los gobiernos militares, la Policía en varios puntos del país nuevamente agredió a la ciudadanía que expresó su rechazo a la intención del presidente Evo Morales de repostularse por tercera vez consecutiva.



La imagen tomada por EL DIARIO muestra a cuatro policías que tomaron cada uno de los pies y manos de un activista por el 21F que se encontraba en la plaza Murillo y lo obligaron a salir del lugar.



Como en otras ocasiones los guardias no permitieron que ningún activista emita ningún criterio y menos proteste contra el presidente Evo Morales por no respetar el voto del soberano que el 21 de febrero de 2016 le dijo “No” a una nueva repostulación.



Sin embargo, la conducta de los policías frente a personas y grupos afines al MAS es absolutamente contraria ya que a vista y paciencia de todos quienes estaban en la plaza Murillo, se apostaron a defender la postulación de Morales.



La ciudadanía protestó contra la Policía por ese trato discriminatorio ante lo cual los guardias tuvieron que pedirles de forma muy cortés que también se retiraran.



Otro episodio que se vivió ayer fue en la zona de Achumani donde hubo enfrentamientos entre grupos afines al MAS contra activistas. En medio estaba la Policía que en vez de apaciguar el momento arremetió contra los del 21F.



Las agresiones no solo fueron en la plaza Murillo y en la ciudad de La Paz. Las redes sociales reflejaron varios hechos en otras regiones como por ejemplo en la ciudad de Cochabamba donde se llevó a cabo una masiva movilización de ciudadanos que están en contra de la repostulación de Evo Morales.



El Comandante de la Policía de Cochabamba en medio de protestas arrebató las banderas del 21 F de personas que estaban en la movilización.