MAS dice que oposición está muerta y que los colectivos no son Bolivia

11/10/2018 - 07:52:23

Los Tiempos.- Al grito de “wañuchun (muerte) los colectivos, wañuchun el 21F”, miles de seguidores del MAS se concentraron ayer en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba para celebrar los 36 años de la recuperación de la democracia en Bolivia, pero también para ratificar el apoyo al presidente Evo Morales y atacar de refilo a su principal contrincante en las elecciones de 2019, Carlos Mesa.



Mientras las zonas norte, este y oeste de la ciudad eran bloqueadas por cientos de vecinos y colectivos ciudadanos que defendían el 21F, el oficialismo concentró sus fuerzas en la plaza principal. No faltaron los roces entre unos y otros. Sobre todo en las zonas cercanas a la plaza, vecinos y oficialistas cruzaron insultos, acusaciones y alguno que otro empujón.



Cerca de las 12:30 comenzaron los discursos. Bajo un sol abrazador, una fila de dirigentes declararon su respaldo al MAS y al primer mandatario. La concejal Rocío Molina comenzó con un “viva Evo por siempre” y le siguió el dirigente campesino Jhony Pardo, que habló sólo en quechua. “Wañichun yankees, wañuchun la derecha vendepatria”, repitió.



Martiria Paca (Bartolinas), Francisco Larico (Cooperativistas mineros) y el dirigente de la Central Obrera Departamental, Hermo Pérez, dieron un repaso de la lucha por la democracia y recordaron que fueron los movimientos sociales quienes la recuperaron y no los “derechistas” que hoy se presentan como plataformas ciudadanas.



Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, aseguró que en 2019 Bolivia se “juega la patria o la muerte”, en referencia a las elecciones.



El momento cúspide llegó con el discurso del vicepresidente Álvaro García Linera. Su participación causó sorpresa entre sus seguidores, ya que no estaba anunciada. La segunda autoridad del país hizo un largo despliegue -de 48 minutos- para tres cosas: explicar que la lucha por la democracia la realizó el pueblo, las clases populares y no la derecha que hoy está representada por los colectivos ciudadanos; para explicar veladamente que la crisis de los años 2002 y 2003 fue en gran parte culpa del expresidente y actual candidato del FRI Carlos Mesa - aunque no lo nombró nunca directamente-, y, por último, para asegurar que sólo Evo Morales garantiza un futuro al país y que él es “el presente y el futuro de Bolivia” mientras los colectivos ciudadanos y la derecha son el pasado y no tienen patria.



Cerca a las 13:15, una leve lluvia relajó la tensión acumulada en la plaza y dio frescura al ambiente. La multitud no dejaba de gritar: “Carlos Mesa vendepatria”, “muerte al 21F”, “Mesa es Macri”.



“Nos quieren hacer creer que democracia es sólo Estado de derecho. Sí es, pero no sólo eso”, dijo García Linera.



“El campesino, el obrero, el transportista, el minero, el profesional, el estudiante, ellos pueden hablar de democracia, no los vagos que viven gratuitamente y que nunca han producido nada”, dijo.



El Vicepresidente mostró una serie de recortes de prensa y fotos para graficar que “quienes recuperaron la democracia” fueron las clases populares y no la derecha. “No los Sánchez de Lozada, ni los Reyes Villa”.



En este sentido, afirmó que vienen nuevas batallas y “no tenemos miedo, venimos de la lucha, somos gente sacrificada”. “No importa cuántos obstáculos tengamos al frente, no importa cuántos opositores tengamos al frente, ellos no son Bolivia, no son el pueblo, no son futuro, ellos son simplemente el viejo pasado zombie”, aseguró.







DECLARACIONES



"Las próximas elecciones son patria o muerte. Tenemos que seguir profundizando este proceso revolucionario con nuestro hermano presidente Evo Morales". Andrónico Rodríguez. Dirigente de las Seis Federaciones del Trópico



"(La oposición) no son Bolivia, no son el pueblo, no son futuro, ellos son simplemente el viejo pasado zombie, que no se ha dado cuenta que ya está muerto y que nunca va a poder resucitar". Álvaro García Linera. Vicepresidente







DATOS



MAS lanzó dardos contra Carlos Mesa. Sin nombrarlo, el vicepresidente Álvaro García aseguró que el Gobierno el que “hoy habla de democracia” no dijo nada en las muertes de octubre de 2003.



García llegó de sorpresa y no habló con la prensa. El vicepresidente Álvaro García llegó por la calle España saludando a sus seguidores. Al salir, la prensa lo esperó, pero la autoridad evitó hacer comentarios. Mucha gente se aglutinó a saludarlo.



Muchos cocaleros, pocos campesinos. La mayor cantidad de participantes llegó del trópico de Cochabamba. La Federación de Trabajadores Campesinos ocupó aproximadamente una cuadra, mientras los cocaleros estaban en la mayor parte de la plaza. También participaron mineros cooperativistas y gremiales, pero en menor cantidad. Llamó la atención la presencia del sector de Enriqueta Imaca. Ella misma, estuvo en el palco.







MUCHA BASURA Y LISTAS TRAS LA CONCENTRACIÓN



Los que mejor aprovecharon la multitudinaria concentración fueron los vendedores de comida y refresco. Luego del cabildo, la plaza se llenó de botellas de plástico, bolsas, platos desechables y latas de malta.



Varios asistentes entraron a los jardines para buscar sombra o echarse mientras duró el acto - más de dos horas-.



Al finalizar la concentración, varios sectores empezaron a llamar lista. “Eterazama”, “Villa 14”, “Bulo Bulo”, gritaba un encargado desde la tarima y los dirigentes debían levantar la mano y acercarse para mostrar sus listas de asistentes.



Otro detalle que saltó a la vista, fue que esta vez había muchas más tricolores que wiphalas ¿cambio de estrategia?