Repostulación de Evo polariza el país en Día de la Democracia



11/10/2018 - 07:50:44

Correo del Sur.- La celebración de los 36 años de la recuperación de la democracia en el país estuvo marcada por la división entre quienes apoyan que Evo Morales siga en el poder y los que exigen que cumpla el mandato democrático que le negó esa posibilidad, en una jornada de movilizaciones antagónicas en todo el país. Los movimientos sociales afines al MAS arroparon al Mandatario y lo proclamaron candidato para las elecciones de 2019, en tanto que las plataformas ciudadanas exigieron que el Órgano Electoral inhabilite su postulación.



El oficialismo repartió a sus líderes desde primeras horas de la mañana por las principales ciudades del país, con actos centrales en La Paz y Sucre, encabezados por el presidente Morales.



El Mandatario se puso al frente de la marcha obrera en La Paz, sujetando la pancarta junto a líderes sindicales, para desfilar aclamado por sus bases hasta un multitudinario acto en la plaza San Francisco. "La derecha son los privatizadores, nosotros los nacionalizadores a la cabeza de movimientos sociales, estos resultados son imposibles de lograr solos, pero cuando el pueblo está unido con programa, con claridad para el desarrollo, es posible, no hay lamento boliviano", señaló en la concentración.



"Aquí sólo hay dos caminos: estar con el imperio o estar con pueblo", acotó.



El candidato del FRI, Carlos Mesa, y Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, fueron algunos de los opositores que se sumaron a la masiva concentración por la tarde en el centro de La Paz, en el mismo lugar donde por la mañana se manifestó el oficialismo. "El presidente Morales debe escuchar este mensaje. El mensaje de este pueblo es "presidente entienda que no quiere decir no, y usted no puede insistir en algo que esta fuera de la norma"", dijo Mesa en la movilización convocada por colectivos civiles como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), del que son parte los ex defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.



Plataformas ciudadanas, partidos de oposición y sindicatos contrarios a Morales se unieron con consignas como "Evo de nuevo, huevo", "democracia sí, dictadura no", o "Bolivia dijo no", en alusión al referéndum de 2016 en el que fue rechazada mayoritariamente una reforma constitucional promovida por el oficialismo para que el Presidente vuelva a ser candidato en 2019.



"Tengo la esperanza de que en el análisis se diga un antes y un después, antes del 10 de octubre de 2018 y después. Antes, abuso, atropello y corrupción. Después que sea otra cosa y todos debemos construir de manera muy patriótica una nueva Bolivia", declaró Waldo Albarracín del CONADE.



Albarracín remarcó que asistieron "todos los que sentimos la democracia, la queremos y la amamos y queremos rescatarla de las garras de políticos inescrupulosos que en diferentes gobiernos, incluido el actual, lo único que han hecho es aprovecharse", para enriquecerse ilícitamente y reprimir al pueblo boliviano.



La movilización de La Paz concluyó con un cabildo en el que se aprobaron resoluciones como exigir "el cumplimiento estricto del referéndum porque emana de la voluntad del pueblo", la libertad de los "presos políticos" y que haya justicia en Bolivia e independencia de poderes. La multitud también aprobó el pedido de que Morales renuncie a su postulación a las presidenciales de 2019, así como se exigió la anulación de la recientemente promulgada Ley de Partidos, porque consideró que beneficia al oficialismo y a la candidatura del gobernante.



Por la tarde, en Sucre, Morales también fue arropado por los movimientos sociales. "Hemos llegado al Gobierno no de pasajeros, no de inquilinos, los movimientos sociales vamos a quedarnos para siempre", advirtió el Mandatario y llamó a sus bases a defender el nuevo país construido en los últimos 12 años de los "huayronqos" y "tarajchis" de la derecha.



Las movilizaciones convocadas en todo el país por la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) en defensa de la democracia, terminaron en sendas proclamaciones del binomio presidencial rumbo a las elecciones de 2019.



Las marchas cívicas a pie y en vehículos fueron masivas desde primera hora de la tarde a lo largo del país, en La Paz y en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Trinidad, Potosí y Sucre, entre otras. En Santa Cruz, el escenario para que las plataformas se pronuncien fue la plaza 24 de septiembre, donde hubo una concentración multitudinaria.



En las principales capitales se reportaron bloqueos ciudadanos y algunos incidentes menores entre quienes apoyan y quienes rechazan una nueva reelección presidencial. "Hemos visto en los medios de comunicación diez o cuatro (personas) bloqueando caminos, no entiendo. El pueblo sabe exactamente quiénes lucharon por la democracia y quiénes lucharon por recuperar los recursos naturales", sostuvo Morales secundado por ministros y líderes de organizaciones afines al gobiernista MAS, que también protagonizaron nutridas movilizaciones por todo el país. Aunque no se reportaron mayores confrontaciones, en Cochabamba, hubo al menos dos momentos de tensión, según amplificaron periodistas y redes sociales. El subcomandante de la Policía, Raúl Grandy, protagonizó un cruce de palabras con vecinos, en medio de acusaciones de agresiones. Hubo roces entre uniformados y ciudadanos en otros puntos.



También en la Llajta, la hermana del Vicepresidente, Mary Carmen García Linera, sostuvo una discusión con los bloqueadores e incluso fue insultada.



El referéndum en 2016 negó a Morales la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar su reelección indefinida, pero el oficialismo logró que en 2017 el Tribunal Constitucional avalara esta pretensión amparándose en que la Convención Americana no puede privar de ese derecho humano al Mandatario.



Un 10 de octubre de 1982, Bolivia retornó a la democracia con la presidencia de Hernán Siles Zuazo, tras 18 años de golpes militares.