COB respalda doble beneficio y amenaza con toma de empresas



11/10/2018 - 07:38:06

Página Siete.- La Central Obrera Boliviana (COB) respaldó la decisión del Gobierno de decretar el pago del segundo aguinaldo en diciembre y la dirigencia en Santa Cruz amenazó con la toma de las empresas que no cumplan con la cancelación.



Ayer, el presidente Evo Morales anunció que el beneficio se pagará, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre julio de 2017 y junio de 2018 fue de 4,61%.



“Nosotros felices y contentos con este anuncio del Presidente. Vemos y creemos que Bolivia está encabezando el crecimiento económico a nivel de Sudamérica, eso es destacable”, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.



El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, anunció que los trabajadores no aceptarán chantajes de parte de los empresarios y que si estos no pagan el segundo aguinaldo, tomarán las empresas.



“El rato que los empresarios privados quieran chantajear con el tema de despidos habrá toma de fábricas. Con toda seguridad vamos a hacer respetar nuestros derechos laborales, y a la cabeza de la COD –si acaso el empresario privado toma medidas de esa naturaleza–, tengan por seguro que vamos a tomar las fábricas”, amenazó.



Según el dirigente, en los últimos años las utilidades de los empresarios fueron superiores a las de anteriores gestiones, por lo que “es justo el pago”.



“Entonces los trabajadores tenemos todo el derecho de acceder a un poco de esas utilidades, remarcó.



De la misma manera, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Hermo Pérez, recomendó a los empresarios privados cumplir con el doble aguinaldo “sin discutir, ni negociar nada”.



“Todos los empleadores deben cumplir, porque es un decreto supremo y no se puede vulnerar. No hay nada que discutir, no hay nada que negociar, si no más al contrario hay que exigir el cumplimiento”, subrayó.



El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, pidió a los empresarios privados acatar el Decreto Supremo 1802 que garantiza este reconocimiento a los obreros.



“Nosotros recibimos con alegría esta noticia, porque es un derecho adquirido para nosotros, sólo vamos a pedir el cumplimiento a todas las empresas privadas de que paguen ese beneficio a los trabajadores”, dijo.



Los fabriles consideran que las empresas privadas se encuentran económicamente estables y en condiciones de cumplir con ese beneficio.



Además, puntualizó que el sector privado, no debe olvidar que el Decreto 1802 que establece el pago del doble aguinaldo es de “estricto cumplimiento” si es que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) está por encima de 4,5%.