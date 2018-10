Desacato de productores al doble aguinaldo



11/10/2018 - 07:35:34

El Diario.- El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde, afirmó ayer que su sector no pagará el segundo aguinaldo y aseguró que no temen las consecuencias que les depare el incumplimiento.



Conde lamentó la determinación del presidente Evo Morales, de oficializar el pago del beneficio sin tomar en cuenta la imposibilidad de los microempresarios, y hacerlo sÓlo para cumplir con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).



“Queremos ser claros con el Presidente (Evo Morales), no vamos a pagar este segundo aguinaldo, no tememos al Ministerio de Trabajo, no importa lo que vayan a hacer”, expresó el dirigente a ANF.



Similar posición asumió, Humberto Baldiviezo, otro dirigente del sector, quien manifestó que el crecimiento de la pequeña empresa llegó a menos de dos por ciento, es decir por debajo de las datos oficiales del INE.