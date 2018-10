Ministro dice que el 30% de los trabajadores recibe el doble aguinaldo con efecto multiplicador



11/10/2018 - 07:33:16

La Razón.- El doble aguinaldo es un beneficio que lo recibe el 30% de la población económicamente activa y no el 20% como sostiene el empresariado, sin embargo sus efectos son igualmente multiplicadores porque incrementa el consumo interno llegando a beneficiar a quienes no reciben el beneficio, explicó el ministro de Economía, Mario Guillén.



“Es un 30% de lo que es la población económica, esas personas sí reciben el doble aguinaldo pero esto genera un efecto multiplicador en la economía porque por ejemplo el gremial que es cuentapropista y no recibe doble aguinaldo también se ve beneficiado”, sostuvo en una entrevista en la red Cadena A.



La economía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), creció entre junio de 2017 y junio de 2018 en 4,61%, lo que activa el pago de lo que también se denomina Esfuerzo por Bolivia. El beneficio está condicionado a un crecimiento interanual de 4,5%. Fue el presidente Evo Morales quien la mañana de este miércoles oficializó su cancelación en el sector público y privado.



La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) no recibido de buen agrado la noticia y advirtió que traerá riesgos sobre la estabilidad de las fuentes de empleo. Además señaló que “no más del 20% de los trabajadores bolivianos se van a beneficiar, perjudicando al 80% restante, lo que genera una discriminación evidente”.



Guillén negó que haya efectos negativos por la iniciativa, por el contrario dijo que la experiencia mostró que cuando se lo pagó los indicadores económicos mejoraron.



“Con esa historia que tenemos de tres años que se ha pagado el doble aguinaldo tenemos ya una real dimensión de las consecuencias que trae, principalmente una mejora en el movimiento económico, la situación económica del país mejora porque en general un doble aguinaldo genera un mayor consumo de la gente y dinamiza la economía”, insistió.