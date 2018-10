Cabildo y multitudinarias concentraciones en Bolivia exigen al TSE que inhabilite a Evo Morales



La Paz.- Lo que parecía una medición de fuerzas políticas cerró la jornada del miércoles con multitudinarias concentraciones y cabildos que exigieron al Tribunal Supremo Electoral la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2019.



Un masivo Cabildo, organizado por la Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) y plataformas ciudadanas por el Día de la Democracia, determinó exigir que Evo Morales y Álvaro García Linera renuncien a su repostulación para las Elecciones de 2019, en cumplimiento del referéndum del 21F.



“Resolvemos exigir la renuncia de Evo Morales, y Álvaro García Linera a su repostulación, inmoral, ilegal, inconstitucional y antidemocrática en la elección nacional de 2019”, dice el primer punto de la resolución.



En el segundo punto el Cabildo exigió que el Tribunal Supremo Electoral dictamine que Evo y Álvaro no pueden ser candidatos en cumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016.



En tercer lugar se determinó exigir la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas, por considerar que favorece al partido de Gobierno y allana el camino a que se prorrogue.



El cuarto punto pide que se establezca una comisión para investigar y sancionar el “saqueo de los recursos públicos” y las muertes de ciudadanos causadas por los aparatos represivos.



Por último, se exigió que la libertad de líderes sindicales y políticos, que están procesados judicialmente.



El Cabildo realizado en la plaza San Francisco tuvo el acompañamiento del Órgano Electoral Plurinacional, que en virtud de la Ley 018 tiene la potestad de ser observador de este tipo de reuniones.



Similares concentraciones se realizaron en Cochabamba donde luego de una jornada de movilizaciones y bloqueos, plataformas ciudadanas del 21F confluyeron en la plaza de Las Banderas, en el marco del Día de la Democracia y sus 36 años de vigencia en Bolivia.



"Bolivia dijo No", se leía en varios carteles de los ciudadanos. Posteriormente, se dirigieron a la plaza 14 de Septiembre, donde se realizó un acto con gran concentración de manifestantes.



En Santa Cruz el 21F tomó la plaza 24 de Septiembre y las calles aledañas con grandes letreros donde se leía Bolivia dijo NO. Elocuentes discursos de rechazo a la repostulación de Evo Morales fueron realizados por diversos oradores.



"Estamos movilizados por que nuestra democracia está en peligro debido a que no se está respetando la voluntad del pueblo, exigimos que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro (García Linera) renuncien a su candidatura para las próximas elecciones", afirmó el presidente del Comité Cívico, Rolando Cuellar en su discurso.



Los que defienden los resultados del 21F ratificaron su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita a las autoridades tanto a nivel regional y nacional para ser reelectas en los próximos comicios en base a los derechos políticos establecidos por la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.