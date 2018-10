Morales: La democracia en Bolivia se construyó sobre la base de las luchas sociales y de la COB



10/10/2018 - 19:21:34

Sucre, (ABI).- El presidente Evo Morales señaló el miércoles que la democracia en Bolivia se construyó sobre la base de las luchas sociales impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones sociales, además de los movimientos indígena originario campesinos, en una multitudinaria concentración que se realizó en Sucre, en conmemoración al "Día de la Democracia en Bolivia".



"La Central Obrera Boliviana y otros sectores sociales convocan para hoy día y decir al mundo y a Bolivia que los que han recuperado la democracia son los movimientos sociales, es la Central Obrera Boliviana, es el movimiento indígena originario campesino", puntualizó.



Morales dijo que la recuperación de la democracia en Bolivia, en 1982, rompió más de 20 años de dictaduras que conculcaron los derechos humanos y dilapidaron los recursos del Estado.



Afirmó que en su gestión, de cerca de 13 años, de revolución democrática cultural, no se dictó un solo estado de sitio o toque de queda, como sucedió en el pasado.



"La democracia con nuestro proceso de cambio, no solamente es en el día de la votación, no solamente en la forma de votar, la democracia está permanentemente con el pueblo", argumentó.



Por otra parte, rechazó enfáticamente las acusaciones de algunos sectores de la oposición que tildan a su gobierno de "autoritario"



"Ganamos con más del 51 por ciento, con más del 60 por ciento", recordó.



A su juicio, el proceso de cambio es el presente y futuro, y el pasado son los gobiernos neoliberales.



Morales aseguró que un paso importante de la democracia en Bolivia, fue la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de las empresas estratégicas que cambiaron la economía del país y terminaron con el Estado mendigo.



Afirmó que el desarrollo sostenible de los últimos años ha permitido liderar el crecimiento de los países de la región y ratificó que este año se pagará el doble aguinaldo, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) rebasó el 4,5%.



Morales encabezó una movilización multitudinaria que se inició en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sucre, que convergió en la plaza Aniceto Arce.



Similares manifestaciones se realizaron en los nueve departamentos del país, en conmemoración al "Día de la Democracia".