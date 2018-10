Tribunal Electoral dice que registro de militantes en organizaciones políticas es voluntario



10/10/2018 - 19:14:34

La Paz, (ABI).- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, dijo el miércoles que el registro de ciudadanos como militantes de una organización política es "voluntario", por tanto dijo que las organizaciones políticas que infrinjan esa disposición serán pasibles a sanciones.



"El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha observado denuncias recurrentes de que las organizaciones políticas estarían obligando a la ciudadanía a registrarse como militantes. Esto contraviene la ley y conllevaría a sanciones para la organización política que incurriera en este exceso", señaló, citado en un boletín institucional.



Costas manifestó que se conoció que las organizaciones políticas obligan a los ciudadanos a registrarse como militantes con el argumento de que estarían inhabilitados en el Padrón Electoral, para participar de las elecciones de 2019.



"El único requisito para participar en procesos electorales nacionales, departamentales, regionales y municipales es que estén inscritos en el Padrón Electoral Biométrico, por lo que el registro o no de una persona como militante de una determinada organización política no afecta a su participación", mencionó.



El vocal indicó también que, de acuerdo con el reglamento para las elecciones primarias, el voto de un militante de un partido no es obligatorio por lo que no existen sanciones para quienes no ejerzan en ese plebiscito su derecho al sufragio.