García Linera dice que la derecha no representa el futuro de Bolivia y que el pueblo está listo para nuevas batallas

10/10/2018 - 17:38:29

Cochabamba, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el miércoles que la derecha política no representa el futuro de Bolivia y aseguró que el Gobierno del pueblo está listo para enfrentar nuevas batallas, en alusión a las elecciones generales previstas para 2019.



"Vienen nuevas batallas, no tenemos miedo, venimos de la lucha, somos gente sacrificada y luchadora (...), no importa cuántos obstáculos tengamos al frente, no importa cuántos opositores tengamos al frente, ellos no son Bolivia, no son el pueblo, no son futuro, ellos son simplemente el viejo pasado zombie", dijo en un mitin por el "Día de la Democracia" que se realizó en la ciudad de Cochabamba.



García Linera dijo que el presidente Evo Morales y el pueblo "son el presente y futuro" del país.



Recordó que sólo Morales y el pueblo fueron capaces de construir el futuro para Bolivia, en los últimos 12 años, y son los únicos que pueden garantizar empleo para la juventud con ciencia y tecnología.



Manifestó que ese binomio es también la única opción que garantiza el desarrollo del campo y las ciudades.



"Los únicos que hemos de seguir haciendo fábricas y más industrias para que profesionales bolivianos, técnicos bolivianos se especialicen, se preparen, tengan trabajo y generen riqueza para la familia boliviana", sostuvo.



El mandatario exhortó a que el pueblo se mantenga unido para enfrentar la nueva batalla electoral.



Advirtió que la derecha política no puede volver al gobierno, porque nunca ha trabajado en favor del país.



"Nunca ha pensado ni en los jóvenes, ni en los pobres. Siempre ha pensado únicamente en su familia y su bolsillo (...). No son Bolivia, no son el pueblo, no son futuro, ellos son simplemente el viejo pasado zombie, que no se ha dado cuenta que ya está muerto y que nunca va a poder resucitar", agregó.