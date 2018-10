Una gallina en pantalones dibujada en el siglo XVIII por un niño de 13 años conquista la Red



10/10/2018 - 16:04:39

Actualidad.- Los dibujos realizados en 1784 en un cuaderno de matemáticas por Richard Beale, un estudiante inglés que contaba entonces con 13 años de edad, se han convertido en virales tras haber sido publicados en Twitter este sábado por el Museo de la Vida Rural Inglesa (MERL, por sus siglas en inglés). Especial éxito ha tenido uno de ellos, el de una divertida gallina con pantalones, que ha conquistado a miles de internautas.



El MERL adquirió un conjunto de 41 diarios pertenecientes a la familia Beale en el año 2016. El libro de matemáticas contiene asimismo dibujos de barcos, faros, una liebre y un perro que vivían en la granja de la familia, explica el museo.

Estas ilustraciones han ganado numerosos admiradores en la Red. "Creo que a menudo asociamos nuestro sentido del humor a nuestros contemporáneos. Una gallina en pantalones es un tipo de imagen absurda que podrías esperar de hoy, pero no de hace varios siglos. Humaniza inmediatamente a este individuo de la antigüedad y es simplemente fascinante", señaló un tuitero.

"Donde quiera que vaya, todo lo que veo son publicaciones sobre gallinas en pantalones. Mi tatara-tatarabuelo tiene mucho que explicar", compartió otro internauta.

"Si no siguiera al MERL, nunca habría soñado que las gallinas con pantalones pudieran existir. Ahora no puedo imaginarme la vida sin ellas", escribió otro.



Una de las admiradoras fue la creadora de Harry Potter, J. K. Rowling, quién subrayó que estos dibujos son "verdaderamente maravillosos" y prometió hacer una serie de libros sobre "las aventuras de una gallina que usa pantalones".