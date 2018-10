¿Cuántas caras es capaz de reconocer el ser humano?



10/10/2018 - 15:58:17

ABC.- Al principio de su existencia, los humanos vivían en núcleos sociales de no más de un centenar de personas. Más tarde, las tribus dieron lugar a pueblos y, después, a ciudades que crecieron debido al aumento de la población. El progreso trajo el «boom» de los medios de comunicación, que abrieron su mundo a personas con las que ni siquiera tenían contacto directo, como celebridades que aparecían en las páginas de los periódicos o políticos que debatían en las televisiones. Con la llegada de internet, el fenómeno creció aún más, y las redes sociales dieron acceso a gente anónima a relacionarse entre sí, sin llegar a estar nunca dentro del mismo plano físico. Piense en cuánta gente ve a lo largo del día, ya sea por la calle o a través de una pantalla. De todas esas caras, ¿cuántas reconocería realmente?



Un reciente estudio elaborado por la Universidad de York junto con la Universidad de Aberdeen afirma que los humanos pueden reconocer una media de 5.000 rostros. «En nuestro día a día, estamos acostumbrados a identificar a amigos, familiares, colegas y famosos, así como a otras numerosas personas», asegura Rob Jenkins, del departamento de Psicología de York en declaraciones a AFP. «Pero nadie ha establecido el número de caras que la gente conoce realmente», agrega. Para este estudio pionero, publicado en la revista británica «Proceedings of the Royal Society B», Jenkins y su equipo pidieron a 25 estudiantes de la Universidad de Glasgow y la de Aberdeen en un rango de edad de entre 18 y 61 años que reconocieran caras durante cinco o seis horas.



Sin embargo, advierten que existe una gran diferencia entre las capacidades personales de cada individuo: los participantes que menos caras reconocieron en el experimento se situaron en torno a las 1.000, mientras que los llamados «super reconocedores» (seres humanos con una alta capacidad para recordar caras) pudieron rememorar hasta 10.000.

Conocer su cara, no su nombre



Primero, se centraron en la gente que conocían personalmente: les pidieron que apuntaran todos los rostros que recordaban de su vida privada. Después se centraron en la gente que podrían identificar sin conocerla personalmente, como a sus contactos de redes sociales. Por último, se les mostraron fotografías de famosos. «Para este estudio, no nos preocupaba la cantidad de rostros que la gente pueda conocer. Esa es una cuestión de capacidad de memoria. En su lugar, nos centramos en la cantidad de caras que la gente realmente conoce», explica la investigación.



Por ello, no se buscaba que se pudiera dar el nombre de la persona -ya que se puede conocer una cara sin saber un nombre, como pasa con los actores; o un nombre sin conocer una cara, como ocurre en el caso de los escritores-, sino que se utilizaron otros métodos, como enseñar dos fotografías diferentes de una misma celebridad para comprobar que el participante, en efecto, tenía en su mente esa cara y era capaz de reconocerla. También se tuvo en cuenta que los participantes conocerían un número mayor de rostros de los que apuntaron, aunque en el momento de la prueba no los recordarían.

Aplicaciones en la vida real



Para los científicos, este estudio podría ayudar a desarrollar nuevos programas de reconocimiento facial, como los que cada vez se utilizan más en los aeropuertos y en las investigaciones criminales. «A menudo las caras desconocidas se identifican mal. Los rostros familiares se identifican de forma muy fiable, pero no sabemos exactamente cómo», explica Jenkins.



Además, la investigación sugiere que esta capacidad puede ser entrenada y que algunas personas consigan aprender a identificar un número ilimitado de caras siempre y cuando entrenen lo suficiente.