Conoce seis cosas que quizás no sabías de Carmen Villalobos

10/10/2018 - 15:50:49



Notitarde.- La actriz Yorley del Carmen Villalobos Barrios mejor conocida como Carmen Villalobos nació en Barranquilla el 13 de julio de 1983.



De hecho, se destacó como Catalina Santana protagonista en la telenovela Sin senos no hay paraíso en el año 2008.



Así que si quieres saber más de esta talentosa mujer, te traemos 6 cosas que quizás no sabías de la colombiana que te quita el sueño.

Conoce seis cosas sobre Villalobos

Carmen Villalobos

Carmen Villalobos / Foto: Teleprograma



Sentimental: Si lo es, a la actriz le gusta la cercanía de su familia.



Además, suele invitar a su mamá a sus compromisos de trabajo.



2. Figura despampanante: Esto se debe a la buena rutina de ejercicio que ha llevado hasta los camerinos.



Así que cuando no puede ir al gimnasio, hace sentadillas mientras espera su llamado.



3. Talentosa: Desde los 16 años inició su carrera artística.



4. Fiel: Está muy enamorada de Sebastián Caicedo con quien se comprometió tras 10 años de relación.



5. Bailarina: Le encanta subir vídeos en los que baila, sobre todo, música colombiana.



Finalmente le apasiona ayudar a los animales y suele compartir fotos junto a su mascota.