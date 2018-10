¿Despecho? A poco meses de la boda de Meghan, su ex se casa con una millonaria

10/10/2018 - 15:49:04

Quien.- Aunque nunca ha dicho abiertamente que le rompió el corazón Meghan Markle cuando anunció su compromiso con el príncipe Harry, Trevor Engelson ha estado un paso atrás de todas y cada una de las acciones de la ex actriz, una prueba de ello es su reciente matrimonio con una mujer millonaria.



Esta teoría empezó cuando Trevor anunció el lanzamiento de una serie inspirada en su ruptura amorosa con Meghan, luego de que su ex esposa se comprometiera oficialmente con el hijo menor de Lady Di.



La segunda vez que se “colgó” de la fama de la ex actriz fue apenas dos semanas después se su boda de ensueño con el príncipe Harry, en ese momento el productor dio a conocer que estaba comprometido con Tracey Kurland, una nutrióloga de 32 años.



Este fin de semana, Trevor contrajo matrimonio con la nutrióloga, quien por cierto es heredera de una fortuna valuada en 174 millones de euros en el sector de préstamos bancarios de Estados Unidos.





Finalmente, el enlace matrimonial se realizó en una casa privada en Hidden Hills, en Los Ángeles con una ceremonia íntima. La fiesta tuvo temática mexicana en la que no pudo faltar uno de los máximos representantes: el tequila.

Trevor Engelson y Tracey





“La boda fue más bien un asunto pequeño, casual e íntimo, un mundo totalmente alejado de la enorme fiesta de Meghan y Harry, en Inglaterra”, afirmó una fuente cerca al productor en entrevista a Daily Mail.



Después de esto, otros medios de comunicación han señalado que se trata de un despecho nupcial por parte de Trevor, con quien Meghan mantuvo una relación de 8 años y luego estuvo casada otros tres que derivaron en el inminente divorcio.