Mesa considera antidemocrática la suspensión del programa de Amalia Pando



10/10/2018 - 13:34:39

Correo del Sur.- El ex presidente de Bolivia y actual candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), calificó de "autoritaria y antidemocrática" la decisión del gobernador de La Paz, Félix Patzi, de suspender la emisión de Cabildeo, programa de Amalia Pando, de Radio Líder.



Mesa, a través de su cuenta de Twitter, señaló que si la decisión de Patzi se debe a la entrevista que Pando le hizo ayer es "doblemente vergonzosa".



"Me parece una decisión autoritaria y antidemocrática, que muestra el verdadero espíritu de quien la toma, la rescisión del contrato de la Gobernación paceña con Amalia Pando. Si es por la entrevista que me hizo, doblemente vergonzosa", señaló el candidato presidencial del FRI.



Entretanto que la periodista señaló que Patzi "se enterró políticamente" con esa decisión.



Ayer se supo que Patzi, decidió dar por finalizada su vinculación con el programa Cabildeo, propiedad de la periodista Amalia Pando. Por ende, el programa ya no será transmitido por Radio Líder tras la entrevista que la periodista realizó a Carlos Mesa la mañana del martes.



La nota señala que la causa concreta para la determinación fue "que un medio de comunicación especialmente si pertenece al sector estatal –que es el caso de Radio Líder 97.0– no puede ser utilizado para beneficio exclusivo de un candidato o partido político, porque distorsiona sus fines y objetivos institucionales".



El rechazo a la medida de Patzi sacude desde ayer las redes sociales.