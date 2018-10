Perú: Juez ordena detención preliminar por 10 días de Keiko Fujimori



10/10/2018 - 13:32:07

El Comercio.- El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 17 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado de activos.



Concepción Carhuancho adoptó esta medida tras una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori Higuchi por los aportes que recibió su partido político para la campaña presidencial del 2011, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.



De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso El Comercio, el juez determina que existe “grave peligro de fuga” de parte de la ex candidata presidencial.



También señala que Keiko Fujimori constituyó “una organización criminal” al interior de Fuerza Popular, partido que tiene “influencia e interferencia” en el Congreso y en el Poder Judicial.



“El presente caso, se evidencia grave peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (HOY Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder políticos y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”, señala.



El magistrado, además, indica que habría “existido la suplantación de 114 personas como aportantes” del partido fujimorista, cuyos aportes ascenderían a US$649.573.



El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria no solo ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori Higuchi, Yoshiyama y Bedoya Camare, sino de otras 17 personas. Estas son: Adriana Tarazona Martínez de Cortes, Ytalo Ulises Pachas Quiñones, Ángela Bautista Zeremelco, Daniel Mellado Correa, Luis Alberto Mejía Lecca.



También figuran Jorge Yoshiyama Sasaki, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, Marizol Valles Chong, Pedro Velayarce Llanos, Rafael del Castillo Reátegui, Liulith Sánchez Bardalez, Giancarlo Bertini Vivanco, Patrizia Coppero del Valle, Erick Matto Monge, Aurora Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra.



Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, confirmó que su clienta fue detenida esta mañana cuando acudió a la sede del Ministerio Público, donde estaba citada a declarar por los aportes que recibió su partido para la campaña del 2011.



En diálogo con Radio Programas, Loza calificó de “abusiva” y “arbitraria” la medida adoptada por Concepción Carhuancho a solicitud del fiscal José Domingo Pérez.



“No existe elemento de convicción ni prueba alguna en contra. Una investigación que viene durando más de un año y no hay ninguna prueba, no entendemos cómo se puede ordenar la detención preliminar. Ella se puesto a disposición voluntariamente, ella ha ido a la fiscalía”, remarcó.