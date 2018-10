Cochabamba: Policía desbloquea, vecinos se dispersan y luego regresan a sus barricadas



10/10/2018 - 13:29:55

Los Tiempos.- Como gato y ratón, a lo largo de toda la mañana y desde muy temprano, la policía custodia los barrios y puentes de la zona norte en su tarea de desbloquear las barricadas armadas por los vecinos que piden la defensa del referendo del 21 de febrero de 2016.



Cala Cala, La Recoleta, Queru Queru, Simón López, Villarroel, Libertador y decenas de otras calles y avenidas amanecieron con varios puntos de bloqueos en cada cuadra. Los vecinos se alistaron con ramas, sillas plásticas, banderas, latas, botellas y otros objetos para bloquear el paso de vehículos en apoyo al paro por el respeto al 21F y a la democracia.



No solo hay varones. Hay mujeres, niños y jóvenes de todas las edades que se acercan a los choferes para convencerlos que se sumen a esta movilización.



Algunos gritan “Bolivia dijo No” y otros “El Pueblo, unido, jamás será vencido”. Entretanto, la concentración del MAS suma adeptos para marchar rumbo a la plaza principal.



Al sur de la ciudad el paro no es contundente como al norte, donde se caracteriza la llegada de la policía para desbloquear, dispersa a los pobladores, y cuando los uniformados se alejan, los vecinos retoman sus puntos para continuar impidiendo el paso de vehículos.

Tensión



En varios puntos se han registrado discusiones, sobre todo de ciudadanos que desean ejercer su derecho a protestar, con los efectivos policiales. La gente reclama porqué los uniformados no van a molestar o dispersar la concentración de los movimientos afines al MAS que se hallan por las calles Bolívar, Heroínas, 16 de Julio y aledañas.