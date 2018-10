COB: Los trabajadores ya no están sometidos ni al dólar ni a transnacionales

10/10/2018 - 12:52:14

La Paz, (ABI).- Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) celebraron el miércoles el Día de la Democracia Boliviana afirmando que los trabajadores del país ya no están sometidos ni al dólar ni a intereses de empresas transnacionales como sucedía en el periodo de los gobiernos neoliberales.



El secretario de Organización de la COB, Nicanor Baltazar, manifestó que esta jornada Bolivia no solo celebra 36 años de democracia interrumpida, sino, también la recuperación de los recursos naturales y empresas estratégicas del Estado.



"Ahora hay en el país una estabilidad económica y ya no estamos sometidos a la moneda norteamericana que es el dólar, más bien hay una soberanía total del pueblo boliviano", dijo.



La COB encabezó el miércoles por la mañana una multitudinaria marcha de organizaciones sociales desde El Alto hasta el centro de La Paz con motivo de celebrar el Día de la Democracia Boliviana, además de expresar su respaldo al presidente Evo Morales.



"Desde el 2006, en el Gobierno de Morales se logró consolidar la democracia en el país, por eso es que estamos todos aquí apoyando el proceso de cambio y que va en beneficio de todos los bolivianos", acotó Baltazar.



El dirigente cuestionó que algunos actores políticos del pasado intenten retomar el control del Estado, olvidándose que cuando estuvieron en el Gobierno el país era "sometido" al Fondo Monetario Internacional y transnacionales que aplicaban medidas económicas en desmedro de los bolivianos.



En 2001 se declaró el 10 de octubre Día de la Democracia Boliviana, porque en esa fecha, en 1982, Hernán Siles Suazo era posesionado como presidente constitucional de la república de Bolivia tras un largo ciclo de gobiernos militares y golpes de Estado.