Fejuve de La Paz marca su línea y remarca que la derecha no pasará

10/10/2018 - 12:46:29

La Paz, (ABI).- El presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) La Paz, Jesús Vera, abrió el miércoles el mitin que se realiza en la plaza San Francisco para celebrar la continuidad de la democracia recuperada en 1982, y aseguró que los intentos de la derecha de volver el Gobierno "no pasarán".



"Esos que han ido a estirar la mano a los norteamericanos quieren volver, pero no lo vamos a permitir, porque ahora somos un país libre y soberano y ya no sometido", remarcó en su discurso en un masivo acto al que asiste el presidente Evo Morales.



La multitudinaria marcha convocada por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB) se inició en el Multifuncional de la Ceja de El Alto y llegó a la histórica Plaza San Francisco para cerrar con los discursos de los dirigentes de las organizaciones sociales.



El dirigente vecinal aseguró que desde la llegada a la presidencia de Morales la democracia se fortaleció en el país.



"El Gobierno de Morales ha llegado a los sectores más protegidos, nosotros hemos sido testigos de la valiente nacionalización de los hidrocarburos, de la implementación de los bonos, que ayudan a nuestras familias, de las inversiones en las diferentes zonas del país", sustentó y llamó a defender la democracia y el proceso de cambio.